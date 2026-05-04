Σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τα θανατηφόρα τροχαία στην Κύπρο, ο Υπαστυνόμος Τροχαίας Αρχηγείου Τάσος Ασίκης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», παρουσίασε τα επίσημα δεδομένα της Αστυνομίας, επιχειρώντας παράλληλα να απαντήσει στην κριτική για την αποτελεσματικότητα των μέτρων οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 15 θάνατοι στην άσφαλτο, αριθμός που διαφοροποιείται από άλλες καταγραφές που κάνουν λόγο για 17 περιστατικά. Όπως εξήγησε, η απόκλιση ενδέχεται να οφείλεται σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις: μία που αφορούσε αιφνίδιο θάνατο από παθολογικά αίτια και δεν καταχωρίστηκε ως οδικός θάνατος, και μία δεύτερη σύγκρουση που σημειώθηκε σε έδαφος των Βρετανικών Βάσεων και δεν περιλαμβάνεται στα στατιστικά της Κυπριακής Αστυνομίας.

Παρά τη μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι – όταν καταγράφηκαν 13 θάνατοι – ο κ. Ασίκης σημείωσε ότι οι αριθμοί κινούνται σε επίπεδα που, αν και «αναμενόμενα», δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτά για την Αστυνομία. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα αίτια των δυστυχημάτων, επισημαίνοντας ότι το ένα τρίτο των θανάτων, δηλαδή πέντε από τις δεκαπέντε περιπτώσεις, οφείλονται σε απρόσεκτη οδήγηση και απόσπαση προσοχής. Άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν τη μη τήρηση της αριστερής πλευράς του δρόμου, επικίνδυνες αλλαγές λωρίδας, παράλειψη διατήρησης ασφαλούς απόστασης και γενικότερα συμπεριφορές που καταδεικνύουν έλλειψη της δέουσας προσοχής.

Ο Υπαστυνόμος υπογράμμισε ότι μέσα από τα στοιχεία και τους συνεχείς ελέγχους προκύπτει αυξητική τάση στην παραβατικότητα. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών: το 2025 διενεργήθηκαν περίπου 1.200 έλεγχοι, από τους οποίους οι 921 ήταν θετικοί, ενώ 50 οδηγοί αρνήθηκαν να δώσουν δείγμα. Συνολικά, καταγράφηκαν 981 καταγγελίες για το συγκεκριμένο αδίκημα μέσα σε έναν χρόνο. Όπως υπενθύμισε, από τις 6 Απριλίου τέτοιου είδους παραβάσεις – όπως και η υπέρβαση του ορίου αλκοόλης πέραν συγκεκριμένου σημείου – δεν διευθετούνται πλέον εξώδικα μετά από επανάληψη, αλλά οδηγούν σε άμεση αναστολή της άδειας οδήγησης.

Αναφορικά με το πολυσυζητημένο σύστημα φωτοεπισήμανσης, ο κ. Ασίκης υπερασπίστηκε την αποτελεσματικότητά του, παρά τις επικρίσεις που διατυπώνονται. Υπενθύμισε ότι η εφαρμογή του ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε ουσιαστικά την περίοδο 2023-2024, με την εγκατάσταση 90 σταθερών καμερών και τη λειτουργία 20 κινητών μονάδων παγκύπρια. Όπως τόνισε, στα σημεία όπου λειτουργούν σταθερές κάμερες και είναι γνωστά στους οδηγούς, δεν έχει καταγραφεί κανένας οδικός θάνατος. «Δεν μιλάμε για μείωση αλλά για εξάλειψη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν τα ίδια σημεία ήταν συχνά εστίες θανατηφόρων συγκρούσεων.

Απαντώντας στην κριτική ότι τα τροχαία μετατοπίζονται σε άλλα σημεία, υποστήριξε πως η εικόνα πρέπει να αξιολογείται συνολικά. Όπως εξήγησε, πέραν της λειτουργίας του συστήματος, καταγράφεται ταυτόχρονα αύξηση τόσο της παραβατικότητας όσο και του αριθμού των οχημάτων. Ενδεικτικά ανέφερε ότι το 2020 καταγράφηκαν 48 θάνατοι, ενώ το 2025 μειώθηκαν στους 45, παρά το γεγονός ότι ο στόλος των εγγεγραμμένων οχημάτων έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο. «Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι χωρίς το σύστημα δεν θα είχαμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα;» διερωτήθηκε.

Κλείνοντας, ο Υπαστυνόμος Τροχαίας κάλεσε σε πιο προσεκτική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των δεδομένων, επισημαίνοντας ότι η διεθνής εμπειρία – όπως αποτυπώνεται σε εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών – καταδεικνύει πως η χρήση τέτοιων τεχνολογιών συμβάλλει στη μείωση επικίνδυνων συμπεριφορών και, κατ’ επέκταση, των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων.

Διαβάστε επίσης: ΟΚΥπΥ για περιστατικό με αυτιστικό παιδί: Οι 6 ώρες δεν θεωρούνται υπερβολικές