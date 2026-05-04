Σημαντική βελτίωση της φετινής υδρολογικής εικόνας παρουσιάζει η εικόνα των φραγμάτων.

Συγκεκριμένα, η εισροή νερού κατά το τελευταίο τριήμερο ανήλθε στα 1.370 Εκατομμύρια Κυβικά Μέτρα (Ε.Κ.Μ.), ενώ από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα, η συνολική εισροή φτάνει τα 99.462 Ε.Κ.Μ.

Σύμφωνα με το kitasweather, η συνολική πληρότητα των φραγμάτων ανήλθε στο 39,6% τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, από 39,2% που καταγραφόταν το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026. Την αντίστοιχη περσινή ημέρα, η πληρότητα βρισκόταν μόλις στο 23,0%.

Οι συνολικές εισροές παρουσίασαν αισθητή αύξηση το τελευταίο 24ωρο, λόγω των εκτεταμένων και ιδιαίτερα αξιόλογων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν την Κυριακή, κυρίως στο δυτικό μισό της οροσειράς του Τροόδους. Οι εισροές ξεπέρασαν τα 1,3 Ε.Κ.Μ. μέσα σε τρεις ημέρες, επίδοση που θεωρείται εξαιρετική για την εποχή, καθώς σπάνια καταγράφονται τόσο υψηλά επίπεδα εισροών κατά τον μήνα Μάιο.

Με τις βροχοπτώσεις να συνεχίζονται και τη Δευτέρα, εκτιμάται ότι οι εισροές θα παραμείνουν αυξημένες και τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, εντός του επόμενου 24ώρου αναμένεται να εισρεύσουν επιπλέον 1 έως 1,5 Ε.Κ.Μ. νερού, με τη συνολική πληρότητα των φραγμάτων να εκτιμάται ότι θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει το 40%. Παράλληλα, οι συνολικές εισροές του φετινού υδρολογικού έτους αναμένεται να υπερβούν τα 100 Ε.Κ.Μ. μέχρι την Τρίτη.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι, παρά το προχωρημένο της άνοιξης, η πληρότητα των φραγμάτων εξακολουθεί να αυξάνεται, εξέλιξη που δεν παρατηρείται συχνά. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περσινή χρονιά, η πληρότητα είχε αρχίσει να μειώνεται ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Kitas Weather, η ανοδική πορεία της πληρότητας αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

