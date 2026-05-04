Με βαθιά θλίψη και αίσθημα βαρύτατου πένθους, η οικογένεια του 40χρονου Στέφανου Τσίρπη ανακοίνωσε την απώλεια ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν. Ο εκλιπών, με καταγωγή από την Αμμόχωστο της Κύπρου, έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Στέφανος υπήρξε αφοσιωμένος σύζυγος για την αγαπημένη του Λίζα, στοργικός γιος του Κυριάκου και της Γιώτας, τρυφερός αδελφός και ιδιαίτερα αγαπητός σε όλη την οικογένεια. Ως γαμπρός, θείος και φίλος, ξεχώριζε για τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και την ειλικρινή του παρουσία. Οι άνθρωποι που τον περιέβαλλαν μιλούν για έναν χαρακτήρα γεμάτο ζεστασιά, που προσέφερε απλόχερα αγάπη και δημιουργούσε δυνατές, πολύτιμες αναμνήσεις.

Παρά το γεγονός ότι η πορεία του στη ζωή υπήρξε σύντομη, το αποτύπωμα που άφησε παραμένει ζωντανό και διαρκές. Όπως αναφέρει συγκινητικά η οικογένειά του, «θα λείψει πέρα από κάθε λέξη και θα μείνει για πάντα χαραγμένος στις καρδιές όλων μας».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στο Friern Barnet του Λονδίνου. Η ταφή θα ακολουθήσει στις 2:30 μ.μ. στο κοιμητήριο New Southgate, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στη μνήμη του σε χώρο στο Broxbourne, όπου συγγενείς και φίλοι καλούνται να συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τη μνήμη του και να μοιραστούν στιγμές και αναμνήσεις από τη ζωή του.

Η οικογένεια απευθύνει θερμή πρόσκληση σε όλους όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν, ενώ για όσους θέλουν να αποστείλουν άνθη, έχουν δοθεί σχετικές πληροφορίες για τον τόπο αποστολής.

Η μνήμη του Στέφανου Τσίρπη θα παραμείνει ζωντανή, «αιώνια στις καρδιές μας», όπως αναφέρει το τελευταίο αντίο των οικείων του.

Διαβάστε επίσης: Η εντυπωσιακή «παρέλαση» των δορυφόρων Starlink στον ουρανό της Κύπρου (vid)