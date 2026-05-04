Μια εντυπωσιακή αλλά σύντομη «παρέλαση» φώτων καταγράφηκε στον κυπριακό ουρανό, όταν οι δορυφόροι Starlink του Elon Musk έγιναν ορατοί πάνω από το νησί. Το φαινόμενο, που συχνά μοιάζει με ευθυγραμμισμένη αλυσίδα κινούμενων αστεριών, δεν είναι σπάνιο, ωστόσο εξακολουθεί να προκαλεί απορία και θαυμασμό σε όσους το αντικρίζουν για πρώτη φορά.

Τη συγκεκριμένη διέλευση κατέγραψε αναγνώστης του Sigmalive από τη Σωτήρα Αμμοχώστου, ο οποίος απαθανάτισε τη στιγμή σε βίντεο, αποτυπώνοντας καθαρά τη χαρακτηριστική γραμμική διάταξη των δορυφόρων καθώς κινούνταν αθόρυβα στον νυχτερινό ουρανό.

Οι δορυφόροι Starlink αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου που στοχεύει στην παροχή γρήγορου διαδικτύου παγκοσμίως, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Καθώς εκτοξεύονται σε ομάδες και κινούνται σε χαμηλή τροχιά, είναι συχνά ορατοί με γυμνό μάτι λίγο μετά τη δύση ή πριν την ανατολή του ήλιου, δημιουργώντας αυτό το εντυπωσιακό θέαμα που, έστω και για λίγα λεπτά, τραβά τα βλέμματα προς τον ουρανό.

Δείτε το βίντεο:

Η εντυπωσιακή «παρέλαση» των δορυφόρων Starlink στον ουρανό της Κύπρου pic.twitter.com/icJe2DwUv4 — Sigmalive (@Sigmalivecom) May 4, 2026

Διαβάστε επίσης: Στα «λευκά» το Τρόοδος – Σπάνια χιονόπτωση Μαΐου (vid+pics)