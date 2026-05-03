Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 3 Μαΐου 2026, στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσός, προκαλώντας έκπληξη σε λουόμενους και περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RoadReportCY, οδηγός επιχείρησε να σταθμεύσει το όχημά του σε αμμώδη χώρο κοντά στην περιοχή γνωστή ως «Miami Beach», σε μικρή απόσταση από το Crowne Plaza Limassol. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της στάθμευσης, η μπροστινή δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου υποχώρησε αιφνιδίως, βυθιζόμενη σε κρυφή κοιλότητα κάτω από την επιφάνεια της άμμου.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι το έδαφος φαινόταν σταθερό, ωστόσο αποδείχθηκε ότι κάτω από αυτό υπήρχε συγκέντρωση νερού και λάσπης, πιθανόν λόγω διάβρωσης ή υπόγειας υγρασίας. Το όχημα ακινητοποιήθηκε με εμφανή κλίση, ενώ χρειάστηκε παρέμβαση για την απομάκρυνσή του από το σημείο.







