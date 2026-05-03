Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή του επεισοδίου σε αγώνα του πρωταθλήματος ΣΤΟΚ εξασφάλισε το SigmaLive. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθη 38χρονος άνδρας, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών.

Στο πιο κάτω φαίνεται πως, αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα του διαιτητή, ένας εξαγριωμένος άνδρας εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνεται προς έναν από τους διαιτητές, τον οποίο χαστουκίζει.



Διαβάστε επίσης: Κυνηγοί για επίθεση σε διαιτητή: Ο υποψήφιος μας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή





Το πρωί της Κυριακής, ο 38χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησής του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του αγώνα Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, άγνωστο άτομο πέταξε πλαστικό μπουκάλι που τραυμάτισε τον βοηθό διαιτητή, ενώ ένα δεύτερο πρόσωπο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και του επιτέθηκε, χτυπώντας τον.



Υπενθυμίζεται ότι το κίνημα τονίζει ότι ο υποψήφιος «αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή» και υπογραμμίζει πως «δικαιούται, όπως κάθε πολίτης, το τεκμήριο αθωότητας μέχρι να ξεκαθαρίσουν πλήρως τα γεγονότα». Παράλληλα, κάνει λόγο για «δημόσια στοχοποίηση και δημοσιεύματα» που εντείνουν το κλίμα.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στον διαιτητή:



