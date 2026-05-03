Νέα κίτρινη προειδοποίηση, τίθεται σε ισχύ την Κυριακή 3 Μαΐου στις 19:00 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κίτρινη προειδοποίηση αφορά συνδυασμό βροχών, μεμονωμένων καταιγίδων και σφοδρών έως θυελλωδών ανέμων, τα οποία θα επηρεάζουν το νησί, ιδιαίτερα τις παράλιες περιοχές και τα προσήνεμα ορεινά.

— CYMET (@CyMeteorology) May 3, 2026





Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Το πεδίο των ανέμων θα είναι σημαντικά ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές, μεχρι και αύριο απόγευμα. Ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Τρίτη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σημειωθεί χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα είναι σημαντικά ενισχυμένοι και θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, στο εσωτερικό ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ και στα παράλια πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές που θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αργότερα τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Μέχρι αργά το απόγευμα, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σημειωθεί χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά στο εσωτερικό ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ και στα παράλια μέχρι σφοδροί, 7 Μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές που θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 Μποφόρ. Προοδευτικά ωστόσο μέχρι το απόγευμα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν για να καταστούν γενικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά κυματώδης, για να καταστεί αργότερα στα νότια και τα ανατολικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Tο βράδυ, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφωσεις, οι οποίες στα παράλια δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ταραγμένη και αρχικά τοπικά μέχρι κυματώδης.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι και ιδιαίτερα σε περιοχές των ορεινών και τα νοτιοανατολικά.

Την Τετάρτη, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά, μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει μικρή άνοδο και μέχρι την Πέμπτη αισθητή άνοδο, για να βρεθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

