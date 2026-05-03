Σε συστάσεις προς το κοινό, με στόχο την πρόληψη και την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και αρνητικών συνεπειών από τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την Κύπρο προβαίνει με ανακοίνωσή της η Πολιτική Άμυνα.

Για την αυτοπροστασία από πλημμύρες συστήνει όπως βεβαιωθεί το κοινό ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι του ή τον χώρο εργασίας δεν είναι φραγμένα, οι υδρορροές στο υποστατικό λειτουργούν κανονικά, αν διαθέτει υπόγειο σε ευπαθή περιοχή με κίνδυνο να πλημμυρίσει, να προχωρήσει στην ανόρυξη ειδικού λάκκου συσσώρευσης νερού και να εγκαταστήσει αυτόματη αντλία νερού. Συστήνει δε απομάκρυνση από το υπόγειό σας πολύτιμα αντικείμενα ή ακριβό εξοπλισμό.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι εάν κατοικεί κάποιος σε οικόπεδο με αυλή, ν’ αφήσει όπου είναι δυνατόν, ελεύθερο χώμα για να απορροφά νερό η γη. Να στερεωθούν αντικείμενα που πιθανόν να παρασυρθούν από το νερό και να μετακινηθούν (π.χ. ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες, κ.ά.).

Συστήνει επιδιόρθωση τυχόν ανοιγμάτων σε τοίχους περίφραξης, ετοιμασία σακιών άμμου που θα εμποδίσουν την εισροή νερού στο υποστατικό και σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων συστήνει περιορισμό μετακινήσεων κι αποφυγή εργασίας και παραμονής σε υπόγειους χώρους.

Κατά τη διάρκεια της πλημμύρα, η Πολιτική Άμυνα αναφέρει ότι αν είστε μέσα σε κτήριο πρέπει να εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και να μετακινηθείτε σε ασφαλές ψηλό σημείο, ενώ αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο συστήνει να μην διασχίσετε πλημμυρισμένο δρόμο με τα πόδια ή με αυτοκίνητο / ποδήλατο / μοτοσυκλέτα.

«Σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση, αν βρεθείτε σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει, μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια, μην πλησιάζετε σε περιοχές, στις οποίες έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις».

Μετά την πλημμύρα, η Πολιτική Άμυνα αναφέρει ότι αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο πρέπει να μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να πλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες καθότι η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά των γνώριμων περιοχών, εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα και περιοχές με επικίνδυνη κλίση και τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα, αν έχουν παρασύρει μαζί τους διαφόρων ειδών αντικείμενα ή και ζώα.

Αναφέρει επίσης να μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης και να μην χρησιμοποιείτε χωρίς σοβαρό λόγο το τηλέφωνο.

Η Πολιτική Άμυνα αναφέρει ότι πριν αρχίσετε τις διαδικασίες αποκατάστασης πρέπει να θυμάστε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση των υδάτων, πρέπει να βεβαιωθείτε από τις αρμόδιες Αρχές ότι η περιοχή είναι ασφαλής και μπορείτε να επιστρέψετε για τις εργασίες αποκατάστασης, πρέπει να κλείσετε τους διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και να φορέστε κλειστά παπούτσια και κατάλληλη ενδυμασία, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.

Για τα μέτρα αυτοπροστασίας από ανεμοστρόβιλους, η Πολιτική Άμυνα αναφέρει ότι αν βρίσκεστε στο σπίτι πρέπει να απομακρύνετε από την αυλή του σπιτιού αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν από τον ανεμοστρόβιλο και στερεώστε καλά αυτά που δεν είναι στερεωμένα, να κλείσετε τις πόρτες και τα παράθυρα, αφήνοντας ανοικτά τα εσωτερικά γυάλινα παραθυρόφυλλα, για γρήγορη εξίσωση της εσωτερικής και εξωτερικής ατμοσφαιρικής πίεσης και να απομακρυνθείτε από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και από γυαλιά που πιθανόν να σπάσουν.

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο συστήνεται να παρακολουθήσετε, αν είναι δυνατόν, τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου και απομακρυνθείτε το ταχύτερο δυνατόν από τα σημεία που θα περάσει, παραμένοντας μακριά από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν και να σας κτυπήσουν.

Αν δεν μπορέσετε να απομακρυνθείτε έγκαιρα από τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου, αναφέρεται, ξαπλώστε μπρούμυτα σε κάποιο κοίλωμα -αν υπάρχει κοντά σας-, προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέρια σας, για να μην κινδυνεύετε να κτυπηθείτε από αντικείμενα που μπορούν να μετακινηθούν ή δέντρα που πιθανόν να ξεριζωθούν.

Για τα μέτρα αυτοπροστασίας από ισχυρούς ανέμους, η Πολιτική Άμυνα αναφέρει ότι πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές, όπου εκδηλώνονται ισχυροί άνεμοι, να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, να καταφεύγετε σε κλειστούς χώρους και να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Συστήνει την απομάκρυνση από εξωτερικούς χώρους αντικειμένων, τα οποία δεν είναι εφικτό να στερεωθούν (π.χ. γλάστρες, τραπεζάκια, καρέκλες, διακοσμητικά είδη, κ.ά.) και αποφυγή κάθε είδους εργασίας/ενέργειας, η οποία δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά.

Συστήνει επίσης στερέωση τυχόν διαφημιστικών πινακίδων υπάρχουν στο υποστατικό, αποφυγή δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, αποφυγή διελεύσεων κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια και στερέωση αντικειμένων που ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο ενώ προς τος εργοδότες συστήνει να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, οι οποίοι εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

