Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερα στην περιοχή του Ύψωνα, σε διάφορα σημεία του αυτοκινητοδρόμου και προς τις δύο κατευθύνσεις, έχει παρατηρηθεί συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας τους αναμμένα.

