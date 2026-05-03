Υπό τριήμερη κράτηση τέθηκε την Κυριακή από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 38χρονος υποψήφιος βουλευτής, ύποπτος για περιστατικό βίας σε γήπεδο το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα μεταξύ των ομάδων Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ, άγνωστο πρόσωπο έριξε πλαστικό μπουκάλι, το οποίο χτύπησε τον βοηθό διαιτητή.

Την ίδια ώρα, δεύτερο πρόσωπο εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και επιτέθηκε εναντίον του, γρονθοκοπώντας τον.

Μετά το περιστατικό, ο αγώνας διακόπηκε και ο βοηθός διαιτητή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, «αναγνωρίστηκε το πρόσωπο που φέρεται να επιτέθηκε στον βοηθό διαιτητή».

Πρόκειται «για άντρα ηλικίας 38 ετών από τη Λεμεσό, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση».

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται και για έναν εκ των πρωταγωνιστών στις διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, στη Ριζοελιά.