Χειροπέδες σε 38χρονο φόρεσε η Αστυνομία, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως το πρόσωπο που φέρεται να επιτέθηκε σε βοηθό διαιτητή, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ένταξης ΣΤΟΚ.

Συγκεκριμένα, προς τη λήξη του αγώνα, άγνωστο πρόσωπο έριξε πλαστικό μπουκάλι, το οποίο χτύπησε τον βοηθό διαιτητή. Την ίδια ώρα, δεύτερο πρόσωπο εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και επιτέθηκε εναντίον του, γρονθοκοπώντας τον.

Ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα εκ των πρωταγωνιστών στη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, στη Ριζοελιά.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το εν λόγω πρόσωπο είναι και υποψήφιος στις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές.