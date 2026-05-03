Κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ένταξης ΣΤΟΚ, σημειώθηκε περιστατικό βίας.

Συγκεκριμένα, προς τη λήξη του αγώνα, άγνωστο πρόσωπο έριξε πλαστικό μπουκάλι, το οποίο χτύπησε τον βοηθό διαιτητή. Την ίδια ώρα, δεύτερο πρόσωπο εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και επιτέθηκε εναντίον του, γρονθοκοπώντας τον.

Μετά το περιστατικό, ο αγώνας διακόπηκε και ο βοηθός διαιτητή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, αναγνωρίστηκε το πρόσωπο που φέρεται να επιτέθηκε στον βοηθό διαιτητή.

Πρόκειται για άντρα ηλικίας 38 ετών από τη Λεμεσό, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.