Υπέκυψε στα τραύματά του ο 87χρονος Ελευθέριος Κουμούλη, τέως από το Μάμμαρι, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε 29/04.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώ ο 87χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Κοκκινοτριμιθιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ελαφρύ φορτηγό που οδηγούσε 35χρονος.

Από τη σύγκρουση, ο 87χρονος είχε τραυματιστεί και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 35χρονος μετέβη επίσης στο Γ.Ν. Λευκωσίας, όπου αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς συνεχίζει τις εξετάσεις.