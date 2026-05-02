Ένα εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν σήμερα πολίτες, που βρίσκονταν σε σκάφος, σε θαλάσσια περιοχή του Πρωταρά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του Cyprustourism που αναρτήθηκε στο Instagram, ένα κοπάδι από τουλάχιστον έξι δελφίνια έκανε την εμφάνισή του στα καταγάλανα νερά, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Διαβάστε επίσης: ΦΩΤΟ: Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε ξανά σε παραλία της Πάφου

Στο βίντεο, τα δελφίνια διακρίνονται να κινούνται με συγχρονισμό, λίγα μόλις μέτρα από την ακτή.

Η εμφάνιση δελφινιών στις κυπριακές θάλασσες δεν είναι πρωτοφανής, ωστόσο κάθε τέτοια στιγμή αποτελεί υπενθύμιση της πλούσιας θαλάσσιας ζωής που φιλοξενεί η περιοχή.