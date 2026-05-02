Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό με νεκρό δελφίνι στη θαλάσσια περιοχή της Πάφου.

Να σημειωθεί ότι το άτυχο θαλάσσιο θηλαστικό εντοπίστηκε από λουόμενους, τη Παρασκευή (1 Μαΐου).

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά παρόμοιων συμβάντων που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στην Πάφο, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της θαλάσσιας ζωής.



Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχαν εντοπιστεί και άλλα νεκρά δελφίνια σε παραλίες της επαρχίας, με τις αρχές να προχωρούν σε εξετάσεις και επιστημονικές αναλύσεις.



