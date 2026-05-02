Κρίσιμη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση της υγείας 38χρονου μοτοσικλετιστή ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Πάφο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στις 22:40 την Παρασκευή στην Πάφο και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Χρυσονέρας, στην Κισσόνεργα.

Ο άτυχος 38χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του όταν κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονη.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος φέρεται να μην φορούσε προστατευτικό κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού, όπου και μεταφέρθηκε, στη συνέχεια.

Νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου με την κατάσταση της υγείας του να εξακολουθεί να είναι κρίσιμη.

Μέλη της τροχαίας Πάφου διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.



Πηγή: ΚΥΠΕ