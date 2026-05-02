Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Δήμο Παραλιμνίου, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.



Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, η κλήση λήφθηκε στις 12:47 και στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική συσκευή, λόγω ηλεκτρικού προβλήματος.



Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον εξοπλισμό του χώρου όπου εκδηλώθηκε, ενώ ο καπνός και η υψηλή θερμοκρασία επηρέασαν τη βαφή σε ολόκληρο το διαμέρισμα.



Παρά την έκταση των ζημιών, δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, καθώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί.



