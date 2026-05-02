Γύρω στις 3.20 τα ξημερώματα σήμερα, εκδηλώθηκε φωτιά σε καφετέρια στην Πάφο.

Την πυρκαγιά κατέσβησαν περίοικοι. Προκλήθηκαν ζημιές στον εσωτερικό χώρο και στον εξωτερικό χώρο της καφετέριας, η οποία ανήκει σε 29χρονο.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η σκηνή αποκλείστηκε, για να γίνουν εξετάσεις το πρωί, από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.



