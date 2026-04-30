Στα δίχτυα της Αστυνομίας πιάστηκε κύκλωμα διακίνησης παράνομων μεταναστών. Πρώην ιερέας φέρεται να είναι ο ένας εκ των εγκεφάλων, ο οποίος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα δύο εκ των τεσσάρων προσώπων φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, οι οποίοι λειτουργούσαν με οργανωμένο σχέδιο βοηθώντας μετανάστες να εισέλθουν παράνομα από τρίτες χώρες στη Δημοκρατία μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε ξημερώματα Σαββάτου, όταν στο αεροδρόμιο Λάρνακας αφίχθηκε 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατά τον διαβατηριακό έλεγχο παρουσίασε πλαστά έγγραφα.

Κατά την έρευνα της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία του, 35χρονου βρίσκονται καταχωρημένα στη βάση δεδομένων της Interpol, ως απαγορευμένος μετανάστης.

Διερευνώντας ωστόσο την υπόθεση η Αστυνομία, κατάφερε να εξασφαλίσει μαρτυρία για οργανωμένο κύκλωμα με εμπλεκόμενο πρόσωπο και δη εκ των εγκεφάλων, πρώην ιερέα.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, από τον Σεπτέμβριο του 2025, σε διάφορες περιπτώσεις, με τη διαμεσολάβηση 40χρονης, παράνομοι μετανάστες, κατέβαλαν χρηματικό ποσό €6,000, σε 41χρονο και 51χρονο με σκοπό την εξασφάλιση πλαστής άδειας εισόδου στη Δημοκρατία.

Ο ένας εκ των δύο σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα είναι πρώην ιερέας ο οποίος μάλιστα είχε συλληφθεί παλαιότερα στο Αεροδρόμιο για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο ίδιος καθαιρέθηκε από τον τότε Αρχιεπίσκοπο και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης τα οποία εξέτισε στις Κεντρικές Φυλακές.

Όταν ωστόσο ολοκλήρωσε την φυλάκιση του μετέβη στην Ελλάδα όπου κατάφερε να εξασφαλίσει πτυχίο νομικής και ερχόμενος πίσω φέρεται να απέκρυψε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο την καταδίκη του καταβάλλοντας λευκό ποινικό μητρώο, από την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας άδεια δικηγορίας.

Τον Φεβρουάριο ωστόσο, ο πρώην ιερέας διαγράφηκε από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς διαπιστώθηκε η καταδίκη του και υπήρχαν και ανώνυμες καταγγελίες εναντίον του.

Ωστόσο ο ίδιος φαίνεται να συνέχιζε να ξεγελά πρόσωπα από τρίτες χώρες με την δήθεν ιδιότητα του ως δικηγόρος, συμβουλεύοντας τους πως θα μπουν παράνομα στη χώρα.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω κύκλωμα φαίνεται να ευθύνεται για εκατοντάδες παράνομες αφίξεις μεταναστών, με τις Αρχές της Δημοκρατίας να αρνούνται την είσοδο στα πρόσωπα, αυτά, αφού διαπίστωναν ότι τα έγγραφα τους ήταν πλαστά.

Εναντίον και των τεσσάρων υπόπτων εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, με τις Αρχές να διερευνούν υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, πλαστοπροσωπίας και υποβοήθησης υπηκόων τρίτης χώρας για παράνομη είσοδο στη Δημοκρατία.

Την ίδια ώρα ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβάλλοντας τα δεδομένα συλλήψεων, απελάσεων αλλά και εθελούσιων αποχωρήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο πλαίσιο της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης χθες καταγράφηκαν 9 συλλήψεις, 5 απελάσεις και 11 εθελούσιες αναχωρήσεις, ενώ σήμερα καταγράφηκαν 12 απελάσεις και 43 εθελούσιες αναχωρήσεις.

Παράλληλα υπάρχουν προγραμματισμένες 13 απελάσεις, και 32 εθελούσιες αναχωρήσεις μέχρι τις 4 απριλίου.

