Το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας για κατάθεση πέρασε ξανά σήμερα η 45χρονη «Σάντη».

Πρόκειται για την τέταρτη κατάθεση της σε έναν μήνα αφ’ ότου υποβλήθηκαν οι σοβαρότατες καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η «Σάντη» έδωσε και πάλι κατάθεση στην παρουσία ψυχολόγου, σε ειδικό τμήμα που αφορά στα ευάλωτα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάθεση της θα συνεχιστεί καθ’ ότι διακόπηκε για προσωπικούς λόγους.

Οι ανακριτές επιδιώκουν να ξεκαθαρίσουν το πως προέκυψαν τα ονόματα γύρω από τα οποία στη συνέχεια δημιουργούνταν μηνύματα και φαίνονταν να αποστέλλονταν σε διάφορες κατευθύνσεις.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ερωτηθείς για την πορεία των αστυνομικών ερευνών απάντησε «ούτε γνωρίζω ούτε μπορώ να γνωρίζω τί είπε στην κατάθεση το οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται και εντάσσεται σε αυτές τις έρευνες, ούτε είναι φυσικά δική μου αρμοδιότητα».

Εκτιμάται ότι οι απαντήσεις της «Σάντη» είναι καθοριστικές για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

