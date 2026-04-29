Η ειδική ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας που έχει συσταθεί για τη διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Μ. Δρουσιώτη, συνεχίζει τις εξετάσεις με εντατικούς ρυθμούς, προς όλες τις κατευθύνσεις.

Μέχρι στιγμής έχει ληφθεί μεγάλος αριθμός καταθέσεων με τη διαδικασία να συνεχίζεται. Παράλληλα, αξιολογούνται διαρκώς στοιχεία και μαρτυρίες, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με αντιπροσωπεία του FBI, που ορίστηκε να συνδράμει στο έργο της ειδικής ανακριτικής ομάδας, ενώ παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των δικανικών εξετάσεων των τεκμηρίων, από εμπειρογνώμονες της EUROPOL.

Στόχος της Αστυνομίας είναι η ολοκλήρωση των ερευνών το συντομότερο δυνατόν.

Διαβάστε επίσης: Υπόθεση Σάντη: Ενημερώνεται και πιάνει δουλειά το FBI