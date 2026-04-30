Τον καθοριστικό ρόλο της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας στην πρόληψη των συγκρούσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής επισημαίνει η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) σε ανακοίνωσή της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου στις 3 Μαΐου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΚ αναφέρει ότι τιμά όσους δημοσιογράφους έχασαν τη ζωή τους ή διώκονται κατά την άσκηση του καθήκοντός τους σε όλο τον κόσμο. «Η ελευθερία του Τύπου είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας. Χωρίς αυτήν, η ειρήνη και η κοινωνική δικαιοσύνη παραμένουν εύθραυστες», υπογραμμίζει.

Με αφορμή την επέτειο αυτή επισημαίνει την ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων, την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων εν μέσω ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και της διασποράς ψευδών ειδήσεων, την ανάγκη εκσυγχρονισμού του περί Τύπου Νόμου, ο οποίος χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980, αλλά και την προστασία δημοσιογράφων από πιθανές καταχρηστικές δικαστικές διώξεις που στόχο έχουν τη φίμωση της ερευνητικής δημοσιογραφίας.

Παράλληλα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, το ΔΣ της ΕΣΚ επαναλαμβάνει τη δέσμευση του να συνεχίσει τον αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την υπεράσπιση της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας.

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του κλάδου, η οποία αποτελεί το ανάχωμα στην επαγγελματική εξαθλίωση και τη χειραγώγηση, και καθολική εφαρμογή της σε όλους τους χώρους εργασίας», αναφέρει.

«Τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου με πράξεις, προασπίζοντας το δικαίωμα της κοινωνίας στην ανεξάρτητη και αδέσμευτη πληροφόρηση», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ