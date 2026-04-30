Η απόφαση του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου αποτύπωσε μια σύνθετη διαφορά που γεννήθηκε από ένα τροχαίο ατύχημα με πρωταγωνιστές ανηλίκους, αλλά εξελίχθηκε σε κρίσιμη νομική αντιπαράθεση γύρω από τα όρια εξουσίας ασφαλιστικής εταιρείας και τα δικαιώματα του ασφαλισμένου.

Η υπόθεση ξεκινά στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, όταν ο ανήλικος τότε Κ. Γ. πήρε χωρίς άδεια τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας της μητέρας του, την οδήγησε στο Παραλίμνι χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης και ενεπλάκη σε τροχαίο, τραυματίζοντας τον επίσης ανήλικο πεζό D. Α. Το όχημα ήταν ασφαλισμένο για ευθύνη έναντι τρίτων, ωστόσο οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί περιορίζονταν στη μητέρα, τον πατέρα και τον μεγαλύτερο αδελφό του ανηλίκου.

Μετά το ατύχημα, ο τραυματίας, μέσω δικηγόρου, υπέβαλε απαίτηση στην ασφαλιστική εταιρεία. Η εταιρεία, θεωρώντας ότι είχε είτε συμβατική είτε νομοθετική υποχρέωση βάσει του άρθρου 14 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Νόμου να καλύψει την απαίτηση τρίτου, προχώρησε σε αξιολόγηση της υπόθεσης, επιφυλάσσοντας δικαίωμα να ανακτήσει το ποσό από την ασφαλισμένη μητέρα.

Η στάση της μητέρας υπήρξε κατηγορηματική: αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη, τόσο για τον εαυτό της όσο και για τον γιο της, υποστηρίζοντας ότι δεν επέτρεψε τη χρήση της μοτοσυκλέτας. Παράλληλα, ο ίδιος ο ανήλικος αρνήθηκε ενοχή στην ποινική διαδικασία, αν και τελικά καταδικάστηκε. Η μητέρα αρνήθηκε επίσης να συναινέσει σε εξώδικο συμβιβασμό ή να εξουσιοδοτήσει την ασφαλιστική να ενεργήσει εκ μέρους της.

Παρά τη ρητή αυτή αντίθεση, η ασφαλιστική εταιρεία προχώρησε μονομερώς σε εξώδικο διακανονισμό, καταβάλλοντας €18.521 στον τραυματία, περιλαμβανομένων εξόδων. Στη συνέχεια, επιδίωξε να ανακτήσει το ποσό από τη μητέρα, η οποία αρνήθηκε να το καταβάλει. Έτσι, η εταιρεία καταχώρισε αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου.

Η πρωτόδικη διαδικασία υπήρξε εκτενής, με πέντε βασικούς μάρτυρες και σημαντικό όγκο εγγράφων. Επιχειρήθηκε επίσης η προσκόμιση μαρτυρίας για τις σωματικές βλάβες και τις συνθήκες του ατυχήματος, αλλά το Δικαστήριο, με ενδιάμεσες αποφάσεις, περιόρισε τη σχετική εξέταση, κρίνοντας ότι τα ζητήματα αυτά δεν ήταν επίδικα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αγωγής.

Με απόφαση 48 σελίδων, το πρωτόδικο Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή. Κεντρικός άξονας της κρίσης του ήταν ότι το άρθρο 14 του Νόμου, το οποίο επικαλείτο η ασφαλιστική, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση που να καθορίζει την ευθύνη. Η απουσία τέτοιας απόφασης κρίθηκε καθοριστική.

Πέραν τούτου, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι βασικά έγγραφα του ασφαλιστηρίου – συγκεκριμένα ο πίνακας όρων και το σχετικό βιβλιάριο – δεν αποδείχθηκε ότι είχαν παραδοθεί στη μητέρα και συνεπώς δεν αποτελούσαν μέρος της σύμβασης. Ακόμη όμως και αν θεωρούνταν μέρος της, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι σχετικοί όροι δεν παρείχαν στην ασφαλιστική το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίζει μονομερώς για ευθύνη, αποζημίωση και διακανονισμό.

Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό σκεπτικό, το Δικαστήριο τόνισε ότι η αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε σε πλήρη απογύμνωση του ασφαλισμένου από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο, όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Υπογράμμισε ότι η ασφαλιστική δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ως ερευνητής, κριτής και τελικός αποφασιστής σε διαφορά όπου είναι και αντίδικος.

Η ασφαλιστική άσκησε έφεση με εννέα λόγους, αμφισβητώντας τόσο την αξιολόγηση της μαρτυρίας όσο και την ερμηνεία των ασφαλιστικών όρων και τις ενδιάμεσες αποφάσεις.

Το Εφετείο, εξετάζοντας την υπόθεση, απέρριψε έναν προς έναν όλους τους λόγους έφεσης. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της μαρτυρίας, διευκρίνισε τη διάκριση μεταξύ αξιολόγησης αξιοπιστίας και βάρους απόδειξης, επισημαίνοντας ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ενήργησε ορθά. Ειδικά ως προς τα κρίσιμα έγγραφα του ασφαλιστηρίου, επιβεβαίωσε ότι δεν αποδείχθηκε η παράδοσή τους και ότι η ασφαλιστική βασίστηκε σε γενικές πρακτικές και όχι σε συγκεκριμένη απόδειξη.

Αυτό το εύρημα αποδείχθηκε καθοριστικό: χωρίς τα έγγραφα αυτά να αποτελούν μέρος της σύμβασης, η ασφαλιστική δεν μπορούσε να στηριχθεί στους όρους τους για να θεμελιώσει δικαίωμα ανάκτησης.

Ακόμη όμως και αν θεωρούνταν ότι οι όροι ίσχυαν, το Εφετείο συμφώνησε ότι ο όρος περί «διαδικασίας απαιτήσεων» δεν παρείχε απεριόριστη εξουσία στην ασφαλιστική. Αντίθετα, τόνισε ότι σε περιπτώσεις ασάφειας, οι όροι ερμηνεύονται εις βάρος εκείνου που τους συνέταξε.

Το Δικαστήριο απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι υπήρχε κοινό συμφέρον για εξώδικο συμβιβασμό, σημειώνοντας ότι η μητέρα και ο γιος αρνούνταν σταθερά την ευθύνη, γεγονός που δημιουργούσε ουσιώδη σύγκρουση συμφερόντων.

Σε σχέση με τις ενδιάμεσες αποφάσεις για αποκλεισμό μαρτυρίας, το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο ενήργησε ορθά, αφού τα ζητήματα ευθύνης και ζημιών δεν ήταν αντικείμενο της αγωγής, η οποία αφορούσε αποκλειστικά την ανάκτηση ήδη καταβληθέντος ποσού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ότι η ασφαλιστική είχε ήδη λάβει μονομερώς αποφάσεις για όλα τα ουσιώδη ζητήματα – ευθύνη, ζημιά, ύψος αποζημίωσης – και δεν μπορούσε εκ των υστέρων να ζητά δικαστική επιβεβαίωση μέσω διαφορετικής διαδικασίας.

Τελικά, το Εφετείο επικύρωσε πλήρως την πρωτόδικη κρίση: χωρίς δικαστική απόφαση που να θεμελιώνει ευθύνη και χωρίς σαφή συμβατική βάση, η ασφαλιστική δεν δικαιούται να ανακτήσει το ποσό που κατέβαλε.

Η έφεση απορρίφθηκε στο σύνολό της και επιδικάστηκαν έξοδα €2.400 πλέον ΦΠΑ υπέρ της μητέρας.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική υπενθύμιση ότι η ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων δεν μετατρέπει την ασφαλιστική εταιρεία σε κυρίαρχο κριτή της διαφοράς, ούτε της επιτρέπει να επιβάλλει μονομερώς οικονομικές συνέπειες στον ασφαλισμένο χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση ή σαφή συμβατική πρόβλεψη.

