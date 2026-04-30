Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (30/4) στον κυκλικό κόμβο της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερεύνωνται, όχημα προσέκρουσε σε φράκτη και ακινητοποιήθηκε.

Στο σημείο βρίσκεται ασθενοφόρο, ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν ηλικιωμένο τραυματία που διακομίσθη στο νοσοκομείο, πιθανόν για παθολογικά αίτια.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.

