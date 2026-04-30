Στη σύλληψη έξι προσώπων, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, συμπλοκή και μαχαιροφορία, προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 309 οχήματα και ελέγχθηκαν 368 οδηγοί και επιβάτες ενώ διενεργήθηκαν παράλληλα 34 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 187 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 78 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα ενώ συνολικά έγιναν 61 έλεγχοι αλκοόλης χωρίς θετικό αποτέλεσμα, ενώ ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκε ένα όχημα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αναφέρεται τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ