Στην Αθήνα θα βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για να τελέσει τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, ενώ στην τελετή θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είχε ανακοινώσει η Προεδρία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την άφιξη του στο παράρτημα Αθηνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας θα ξεναγηθεί στους χώρους του και ακολούθως θα απευθύνει χαιρετισμό σε ειδική τελετή.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος επιστρέφει το απόγευμα της Πέμπτης στο νησί, συνοδεύουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ