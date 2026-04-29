Κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως: «Λιμάνι Μαρίνα, ένα συνεχές ναυάγιο», «20 χρόνια αναμονής», «Όχι άλλες υποσχέσεις», «Τέλος οι υποσχέσεις απαιτούμε έργα» και «Η Λάρνακα διεκδικεί την ανάπτυξη που της αναλογεί» δεκάδες Λαρνακείς πραγματοποίησαν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας σήμερα το απόγευμα στον χώρο μεταξύ του κυκλικού κόμβου και της εισόδου του Λιμανιού Λάρνακας για το λιμάνι και την μαρίνα Λάρνακας, ζητώντας τερματισμό των καθυστερήσεων και ανάπτυξη των χερσαίων χώρων.

Η απόφαση για τη διαμαρτυρία λήφθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας, με δεδομένο πως πέρασαν δύο χρόνια από τον τερματισμό της σύμβασης με την Kition Ocean Holdings και οι αναπτύξεις στις δύο υποδομές δεν μπήκαν σε πορεία υλοποίησης.

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης πόλης και επαρχίας Λάρνακας και Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, διερωτήθηκε «για πόσο ακόμη θα περιμένει η πόλη»; και αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην εκπόνηση μελέτης από το Υπερταμείο της Ελλάδας, όσο και σε αυτές που αφορούν στην ανέγερση Ναυτικού Ομίλου στη μαρίνα.

Ο κ. Βύρας επανέλαβε, ακόμη, πως «η Λάρνακα δεν θα δεχθεί σχεδιασμούς που δεν περιλαμβάνουν τους χερσαίους χώρους».

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα σχέδιο που αγνοεί τις ανάγκες μας, δεν μπορούμε να δεχθούμε αποφάσεις που πιθανό να λαμβάνονται ερήμην της πόλης. Μας είπαν να προχωρήσουμε με ό,τι υπάρχει. Η πόλη να αποδεχθεί την έναρξη των έργων όπως παρουσιάστηκαν και να δούμε τον χερσαίο χώρο σε μεταγενέστερο στάδιο», ανέφερε.

Είναι μια θέση, σημείωσε, «που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Αυτό δεν είναι λύση, αυτό είναι ρίσκο και μάλιστα επικίνδυνο», προσθέτοντας πως «εάν ξεκινήσουν τα έργα χωρίς ξεκάθαρο σχεδιασμό για τους χερσαίους χώρους, υπάρχει κίνδυνος να μην υλοποιηθεί ποτέ».

Ο κ. Βύρας είπε, επίσης, πως «με την κινητοποίηση η Λάρνακα στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, υποδεικνύοντας πως οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης είναι ξεκάθαρές και έχουν ήδη διαβιβαστεί στο Υπουργείο Μεταφορών.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Ζητούμε άμεσα συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση που να περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, με κόστος και χρονοδιαγράμματα», σημείωσε, ο Δήμαρχος Λάρνακας, ο οποίος τόνισε πως «απαιτείται η υλοποίηση της δέσμευσης του Υπουργείου Μεταφορών για κατάθεση συγκεκριμένης πρότασης μέχρι το τέλος Ιουνίου, που θα περιλαμβάνει προκαταρκτικό master plan για την ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου».

«Η σημερινή κινητοποίηση είναι μόνο η αρχή», ανέφερε ο κ. Βύρας, προσθέτοντας πως «είναι το πρώτο βήμα μιας συλλογικής προσπάθειας για να διασφαλίσουμε το μέλλον της πόλης μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η φωνή της Λάρνακας πρέπει να ακουστεί δυνατά και να είναι ξεκάθαρο προς όλους ότι η Λάρνακα διεκδικεί, απαιτεί και δεν συμβιβάζεται».

Ο κ. Βύρας ανέφερε πως «εάν τα αιτήματα της πόλης δεν εισακουστούν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα αντίδρασης».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους ανέφερε πως «μαζευτήκαμε εδώ για να δώσουμε το μήνυμα πως δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να χαθεί άλλος χρόνος όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του έργου».

Ανέφερε πως «επανειλημμένα λέμε πως είναι ένα έργο σταθμός για την πόλη και επαρχία της Λάρνακας, ένα έργο το οποίο βλέπουμε πως τα τελευταία δύο χρόνια είναι σε στασιμότητα ως εκ τούτου πρέπει άμεσα να έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, συγκεκριμένο πλάνο για το πώς θα υλοποιηθεί το έργο, την χρηματοδότηση του όλες αυτές τις λεπτομέρειες».

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε πως «όσοι είμαστε εδώ σήμερα έχουμε ένα κοινό στοιχείο την αγάπη μας για την πόλη μας και αυτό είναι το κύριο μέλημα μας. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ».

Από τις 17:30 το απόγευμα μέχρι τις 19:00 έκλεισαν οι ακόλουθοι δρόμοι από τον κυκλικό κόμβο λιμανιού προς το λιμάνι και οι παράδρομοι Σταυρου Ποσκώτη και Γεωργιου Δροσίνη. Διακριτική ήταν και η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο.

Όπως αναφέρεται σε υπόμνημά τους οι Λαρνακείς απαιτούν 5 βασικούς άξονες.

Να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, νέες μελέτες ή καθυστερήσεις.

Να γίνει σαφές ότι οι χρήσεις του λιμανιού που θα ισχύουν είναι εκείνες που έχουν ομόφωνα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και, σε μεταγενέστερο στάδιο, από την Επιτροπή Ανάπτυξης, και οι οποίες έχουν αποσταλεί με επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών στις 29 Ιουνίου 2023.

Να καταστεί σαφές ότι το έργο πρέπει να περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, με χρήσεις οι οποίες θα καθοριστούν από την ίδια την πόλη.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή πρόταση που περιορίζει τον χερσαίο χώρο αποκλειστικά σε χρήσεις λιμανιού και μαρίνας σκαφών, όπως έχει τεθεί ως προσέγγιση από το Υπουργείο.

Επίσης, ζητούν όπως υλοποιηθεί η δέσμευση του Υπουργείου Μεταφορών, ότι εντός ενός έως δύο μηνών θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση που θα περιλαμβάνει προκαταρκτικό master planγια την ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου, το προκαταρκτικό κόστος υλοποίησης, το χρηματοδοτικό σχήμα με τυχόν εμπλοκή της Αρχής Λιμένων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, ώστε να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ