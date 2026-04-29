Κινητοποίηση για το μέλλον της ανάπτυξης του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου Λάρνακας πραγματοποιείται στις 6 σήμερα το απόγευμα, στον χώρο μεταξύ του κυκλικού κόμβου και της εισόδου του Λιμανιού Λάρνακας, επί της οδού Μελή Νικολαΐδη.

Όπως αναφέρθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα από τον Δήμαρχο Λάρνακας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, Ανδρέα Βύρας, και τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, η κινητοποίηση αποφασίστηκε ομόφωνα σε συνεδρία στις 17 Απριλίου από την Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, καθώς, όπως σημειώθηκε, δύο χρόνια μετά τον τερματισμό του συμβολαίου με την ΚΙΤΙΟΝ, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος, ούτε έχει παρουσιαστεί ξεκάθαρο πλάνο.

Στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι με την κινητοποίηση αυτή να δοθεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, νέες μελέτες ή καθυστερήσεις, να γίνει σαφές ότι οι χρήσεις του λιμανιού που θα ισχύουν είναι εκείνες που έχουν ομόφωνα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και, σε μεταγενέστερο στάδιο, από την Επιτροπή Ανάπτυξης, και οι οποίες έχουν αποσταλεί με επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών στις 29 Ιουνίου 2023, και να καταστεί σαφές ότι το έργο πρέπει να περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, με χρήσεις οι οποίες θα καθοριστούν από την ίδια την πόλη και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή πρόταση που περιορίζει τον χερσαίο χώρο αποκλειστικά σε χρήσεις λιμανιού και μαρίνας σκαφών, όπως έχει τεθεί ως προσέγγιση από πλευράς Υπουργείου.

Επιπρόσθετα, ζητείται να υλοποιηθεί η δέσμευση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ότι εντός ενός έως δύο μηνών θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση που θα περιλαμβάνει προκαταρκτικό master plan για την ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου, το προκαταρκτικό κόστος υλοποίησης, το χρηματοδοτικό σχήμα με τυχόν εμπλοκή της Αρχής Λιμένων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, ώστε να τεθεί ενώπιον της Επιτροπής.

Όπως αναφέρθηκε στη δημοσιογραφική διάσκεψη, η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί το πρώτο βήμα, και σε περίπτωση που τα αιτήματα της πόλης δεν εισακουστούν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα αντίδρασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ