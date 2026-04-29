Στη σύλληψη ενός προσώπου προχώρησε η Αστυνομία, σχετικά με την ρίψη κινητών τηλεφώνων και φορτιστών, με τη χρήση drone, στις Κεντρικές Φυλακές

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για 37χρονο Ελληνοκύπριο μετά από έκδοση εντάλματος σύλληψης. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό τεκμηρίων που ενδεχομένως να σχετίζονται με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι, το σύστημα anti-drone εντόπισε άμεσα την παρουσία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και κατέγραψε τη διαδρομή του, καθώς και τα επιχειρησιακά δεδομένα της πτήσης.

