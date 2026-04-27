Τρία κινητά τηλέφωνα και τρεις φορτιστές εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στις Κεντρικές Φυλακές, έπειτα από απόπειρα παράνομης ρίψης τους μέσω μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε προαύλιο χώρο του σωφρονιστικού ιδρύματος, μόλις 48 ώρες μετά την εγκατάσταση και ενεργοποίηση του νέου συστήματος anti-drone.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε το σύστημα, το drone εισήλθε σε μεγάλο ύψος πάνω από τις Κεντρικές Φυλακές και προχώρησε σε ρίψη των αντικειμένων, με στόχο την παράνομη εισαγωγή τους εντός του χώρου κράτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα anti-drone εντόπισε άμεσα την παρουσία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και κατέγραψε τη διαδρομή του, καθώς και τα επιχειρησιακά δεδομένα της πτήσης, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του στην αποτροπή παράνομων ρίψεων κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων.

Να αναφερθει επίσης ότι τα κατασχεθέντα αντικείμενα παραδόθηκαν στην Αστυνομία Κύπρου, η οποία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αξιοποιώντας τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας στις Κεντρικές Φυλακές και επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τη δέσμευση για ουσιαστική θωράκιση του σωφρονιστικού συστήματος απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικής δραστηριότητας.



Διαβάστε επίσης: Βαφεάδης: Δεν βιώνουμε έλλειψη καυσίμων - Προχωρά το έργο της μαρίνας Λάρνακας