Τη διαχρονική συμβολή της κυπριακής διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον ρόλο της ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Λονδίνου και Λευκωσίας, ανέδειξε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανική Βουλή, με πρωτοβουλία του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου (UK-Cyprus Enterprise Council)-(UKCEC).

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Πήτερ Δρουσιώτης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ιστορική πορεία, τη δυναμική παρουσία και τις προοπτικές της κυπριακής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Δεν βρεθήκαμε εδώ απλώς για να τιμήσουμε μια περίσταση, αλλά για να αναγνωρίσουμε την ιστορική διαδρομή, την επιχειρηματικότητα και την προσφορά» των Κυπρίων της Βρετανίας.

Ο κ. Δρουσιώτης έκανε ιδιαίτερη μνεία στις αξίες που χαρακτηρίζουν τη κυπριακή διασπορά όπως «η σκληρή δουλειά, η ανθεκτικότητα, η επιχειρηματικότητα και το αίσθημα συνεργασίας». Παράλληλα, υπογράμμισε πως αυτές οι αξίες δεν αποτελούν θεωρητικές έννοιες, αλλά μια «βιωμένη πραγματικότητα». Είναι ορατές σε επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν, σε επαγγελματικούς κλάδους στους οποίους πρωταγωνίστησαν Κύπριοι και στις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν, όχι μόνο για τους Κύπριους, αλλά για όλους τους κατοίκους αυτής τη χώρας, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε. Τόνισε δε, πως η ενεργή παρουσία των Κυπρίων ενισχύει την βρετανική κοινωνία, στηρίζοντας τους θεσμούς και συμβάλλοντας στην οικονομική ευημερία της χώρας.

Ο πρόεδρος του UKCEC ανέδειξε επίσης τη διεθνή διάσταση της κυπριακής ομογένειας, σημειώνοντας ότι η επιρροή της απλώνεται «από το Λονδίνο έως τη Λεμεσό, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη παρά πέρα».

Αναφερόμενος στον ρόλο του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου, ο κ. Δρουσιώτης το χαρακτήρισε «γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών» και «πλατφόρμα συνεργασίας και καινοτομίας», σημειώνοντας ότι η φιλοσοφία του βασίζεται στην αρχή πως «όταν εργαζόμαστε μαζί, πετυχαίνουμε περισσότερα».

Τόνισε πως η επιτυχία της κοινότητας δεν μετριέται μόνο από τα επιτεύγματά της, αλλά και από τη συνεισφορά της προς την κοινωνία, την εκπαίδευση και το μέλλον της χώρας και γι΄ αυτό, όπως είπε, «η αποψινή βραδιά αφορά τη σύνδεση ανάμεσα σε έθνη, γενιές και ανθρώπους που μοιράζονται όχι μόνο κοινή καταγωγή αλλά και δέσμευση για την πρόοδο».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς τις νεότερες γενιές, τονίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί η πορεία αυτή με υπευθυνότητα: «Ας διασφαλίσουμε ότι όσοι μας ακολουθήσουν θα κληρονομήσουν όχι μόνο ευκαιρίες, αλλά και ευθύνη».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο Δρ. Κυριακός Κούρος, Βρετανοί βουλευτές, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο.

Οι παρεμβάσεις που ακολούθησαν ανέδειξαν και αυτές με τη σειρά τους τον ρόλο της κυπριακής διασποράς στην οικονομική ανάπτυξη της Βρετανίας, την καινοτομία και τη διατήρηση ισχυρών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συμβολή της νέας γενιάς.

Ο ρόλος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ηνωμένου Βασιλείου - Κύπρου

Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ηνωμένου Βασιλείου - Κύπρου (UK-Cyprus Enterprise Council) - (UKCEC) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ιδρυθεί από Κύπριους ομογενείς που δραστηριοποιούνται στην Βρετανία. Στόχος του είναι η στενότερη επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και η καλλιέργεια ενός δυναμικού δικτύου ταλαντούχων μελών της κυπριακής διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί από τις νεότερες γενιές, βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων του Συμβουλίου, με σκοπό την ενίσχυση της φωνής και της επιρροής της κοινότητας στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι της βρετανικής κοινωνίας.



Διαβάστε επίσης: ΗΒ: Δύο άτομα της εβραϊκής κοινότητας τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από επίθεση





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ