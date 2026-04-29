Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας άνδρας συνελήφθη με την υποψία της απόπειρας δολοφονίας αφότου δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε περιοχή του βόρειου Λονδίνου με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι οι δύο άνδρες που μαχαιρώθηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ανέφερε ότι η επίθεση συνέβη σχεδόν μπροστά από το σπίτι του και τόνισε πως «ο ένας άνδρας μαχαιρώθηκε έξω από καταστήματα και ο άλλος δέχτηκε επίθεση σε έναν παράδρομο, έξω από μια συναγωγή».







🇬🇧 At least two people were stabbed in a terrorist attack in Golders Green, a Jewish district in London



A knife-wielding terrorist was seen running through the area, deliberately targeting Jewish people.



One victim is in critical condition.



The suspect has been arrested.







Την ίδια ώρα, μιλώντας στη Βουλή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά ανησυχητικό» περιστατικό.

Και πρόσθεσε: «Έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή την έρευνα και να είμαστε απολύτως σαφείς όσον αφορά την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα αδικήματα, τα οποία έχουμε δει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό».







Διαβάστε επίσης: «Τέρμα το καλό παιδί» - Η προειδοποίηση του Τραμπ στο Ιράν για τα πυρηνικά





Πηγή: Πρώτο Θέμα, ΑΠΕ-ΜΠΕ