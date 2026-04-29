Σε ενέργειες για ικανοποίηση αιτήματος μετατροπής των Εργαζομένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε Αορίστου Χρόνου, μετά τη συμπλήρωση 30 μηνών στη δημόσια υπηρεσία, ανακοίνωσε ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ ότι προχωρά η συντεχνία, έχοντας υποβάλει ήδη το αίτημά της προς το Υπουργείο Οικονομικών. Μιλώντας σε συνάντηση με εργαζόμενους το μεσημέρι της Τετάρτης, ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι ζητούμενο είναι να καλυφθούν όλοι οι ΕΟΧ με προϋπηρεσία 30 μηνών και άνω, είτε συνεχούς, είτε διακεκομμένης εργασίας και ανεξαρτήτως του είδους του συμβολαίου τους.

Μιλώντας ενώπιον δεκάδων εργαζομένων που προσήλθαν στη συνάντηση που κάλεσε η συντεχνία, ο κ. Ματθαίου ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών και ότι αναγνωρίστηκε η ανάγκη να εξεταστεί το θέμα. Σημείωσε, επίσης, ότι το Υπουργείο κάλεσε την ΠΑΣΥΔΥ να παρουσιάσει στοιχεία για τον αριθμό των επηρεαζόμενων. Ο κ. Ματθαίου πρόσθεσε ότι για τον σκοπό αυτό έχει αρχίσει μία χαρτογράφηση, καλώντας και τους παρευρισκόμενους να εγγραφούν στην ΠΑΣΥΔΥ, ώστε να νομιμοποιείται η συντεχνία να μιλά εξ ονόματός τους στις επαφές με το Υπουργείο, όπως είπε.

«Θέλουμε επαγγελματική αξιοπρέπεια και ασφάλεια», ανέφερε ο κ. Ματθαίου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπάρχει περιθώριο για θετικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια αυτή. Απαντώντας σε ερώτηση ΕΟΧ, σημείωσε ότι από την εικόνα που έχει μέχρι στιγμής η ΠΑΣΥΔΥ, οι επηρεαζόμενοι ανέρχονται σε περίπου 1.500 σε όλη την Κύπρο. Εξάλλου, σύμφωνα με τον κ. Ματθαίου, στη διαπραγμάτευση με τον Υπουργείο μπορούν να αξιοποιηθούν και δικαστικές αποφάσεις που συνηγορούν με την μετατροπή των ΕΟΧ σε ΕΑΧ.

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ επισήμανε ότι η κυβέρνηση καταφεύγει στην κάλυψη πάγιων και μόνιμων αναγκών στη δημόσια υπηρεσία με ΕΟΧ, ως εναλλακτικό τρόπο απασχόλησης, καθώς υπάρχει αδυναμία στην κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων, ιδιαίτερα εκείνων με κλίμακες Α2,5,7.

«Οι συνάδελφοι αυτοί καλύπτουν μόνιμες ανάγκες, καλύπτουν θέσεις οι οποίες παραμένουν κενές, λόγω της αδυναμίας ή της μη βούλησης της κυβέρνησης, να προχωρήσει με κάλυψη μόνιμων αναγκών σε μόνιμες θέσεις», δήλωσε ο κ. Ματθαίου στο ΚΥΠΕ. «Είναι ένα θέμα που πρέπει επιτέλους να βρει λύση και να τερματιστεί πλέον η πρόσληψη ανθρώπων με συμβάσεις σε μόνιμες ανάγκες, μόνιμες θέσεις», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις ενέργειες στις οποίες προχωρά η ΠΑΣΥΔΥ, ώστε να ωθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, είπε ότι η συντεχνία έχει εισηγηθεί απλοποίηση του τρόπου προσλήψεων. «Αρκετές από αυτές τις εισηγήσεις μας έχουν υιοθετηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και τώρα έχει κατατεθεί νομοσχέδιο, το οποίο επικροτούμε», πρόσθεσε. Υπογράμμισε, όμως, ότι σε καμία περίπτωση οι ΕΟΧ που εργάζονται, κάποιοι για πέντε χρόνια, κάποιοι για οχτώ χρόνια υπό το καθεστώς αυτό, δε θα πρέπει να πεταχτούν στους δρόμους, όπως είπε.

Στόχος της ΠΑΣΥΔΥ, σύμφωνα με τον κ. Ματθαίου, είναι να αρχίσουν οι συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών και να επιτευχθεί μία επί της αρχής συμφωνία το συντομότερο δυνατό, ενώ εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξει αίσια κατάληξη εντός του 2026. Απαντώντας σε ερωτήματα ΕΟΧ που ήταν παρόντες και έθεσαν κάποιες ιδιαίτερες πτυχές διαφορετικών περιπτώσεων εργαζομένων, ο κ. Ματθαίου είπε ότι πρώτος στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας για μετατροπή σε ΕΑΧ όλων όσοι έχουν εργαστεί συνολικά για τουλάχιστον 30 μήνες. Ακολούθως, πρόσθεσε, θα μπορέσουν να εξεταστούν και οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης.

Διαβάστε επίσης: Στην Κύπρο το FBI για την υπόθεση «Σάντη» – Συνεχίζονται οι έρευνες

Πηγή: ΚΥΠΕ