Συμφωνία για την προμήθεια και εγκατάσταση 72.000 έξυπνων υδρομετρητών μέχρι το 2027 υπέγραψαν την Τετάρτη ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας και η Cyta.

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, στα γραφεία του ΕΟΑ Λευκωσίας, το έργο αντικατάστασης των συμβατικών υδρομέτρων με σύγχρονες «έξυπνες» συσκευές μέτρησης νερού αποτελεί σημαντικό μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του ΕΟΑ Λευκωσίας και εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του Οργανισμού με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €6,5 εκατ. περίπου, συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία «ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027» και αποτελεί το πρώτο βήμα για την πλήρη αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάσκεψη Τύπου, η παραλαβή των μετρητών θα ξεκινήσει τον Αύγουστο και θα ολοκληρωθεί σε οκτώ παρτίδες των 9.000 έξυπνων υδρομετρητών. Προτεραιότητα για την εγκατάσταση των 72.000 έξυπνων υδρομετρητών θα δοθεί σε περιοχές της Λακατάμειας, του Στροβόλου, του Δήμου Λευκωσίας, αλλά και σε πιο απομακρυσμένες κοινότητες όπως ο Λυθροδόντας και κοινότητες της νότιας Λευκωσίας, στο διαμέρισμα Ιδαλίου. Στο «κάδρο» έχει τεθεί και η κοινότητα του Κάτω Πύργου, η οποία λόγω απόστασης καθιστά την εξ αποστάσεως πληροφόρηση ιδιαιτέρως σημαντική.

Τα υδρόμετρα θα συνδεθούν με έξυπνη εφαρμογή (app), η οποία θα μπορεί να εγκατασταθεί σε κινητά τηλέφωνα. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν τα δεδομένα της κατανάλωσής τους σε πραγματικό χρόνο και να ενημερώνονται για τυχόν αυξημένη κατανάλωση.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, χαιρετίζοντας την υπογραφή της συμφωνίας, τόνισε ότι οι 72.000 μετρητές καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο των αναγκών της επαρχίας. «Η μεγάλη διαφορά των έξυπνων υδρόμετρων είναι η δυνατότητα καθημερινής εξ αποστάσεως καταγραφής της κατανάλωσης νερού, αντί της διμηνιαίας καταμέτρησης που εφαρμόζεται σήμερα», ανέφερε.

Ο κ. Γιωρκάτζης έκανε ιδιαίτερη μνεία στο πλεονέκτημα, που παρέχει η τεχνολογία για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών. «Επιτυγχάνεται άμεση εξοικονόμηση νερού, καθώς γνωρίζουμε εγκαίρως για οποιαδήποτε διαρροή ή τυχαία υπερκατανάλωση», σημείωσε.

Ο κ. Γιωρκάτζης αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος, που αφορούσε στην λειτουργία 3.000 έξυπνων μετρητών στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας. Αποδείχθηκε όπως εξήγησε ότι η λήψη δεδομένων με τη χρήση τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας είναι η πλέον αξιόπιστη καθώς άγγιξε το 99,9%. Την ίδια ώρα, έγινε κατορθωτό σε μια περίοδο έξι μηνών να μειωθούν διαρροές περίπου 1.800 κυβικών μέτρων νερού, ανά διμηνία.

«Στους 72.000 υδρομετρητές αυτό μεταφράζεται σε εξοικονομήσεις νερού από διαρροές περίπου 259.000 κυβικών μέτρων. Είναι 1% - 2% της ετήσιας κατανάλωσης μας». Σύμφωνα με τον κ. Γιωρκάτζη με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του συνόλου των υδρομετρητών, στην επαρχία Λευκωσίας, εκτιμάται ότι η μείωση της απώλειας νερού μπορεί να φτάσει το 4-5%, προσεγγίζοντας τον στόχο του 10% που έχει θέσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Cyta, Μαρία Τσιάκκα, σημείωσε ότι το έργο είναι σημαντικό για την χώρα καθώς συμβάλλει στην κρίσιμη ανάγκη για ορθή διαχείριση του νερού. «Στη Cyta επενδύουμε σε λύσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες, στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας και δημιουργούν αξία που αναβαθμίζει την καθημερινότητα των ανθρώπων και την πορεία της χώρας. Το νερό είναι ευθύνη όλων μας. Επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά μας, την οικονομία, αλλά και το περιβάλλον» είπε.

Η τεχνολογία, σημείωσε η κ. Τσιάκκα «αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε για να διασφαλίσουμε την επάρκεια και τη βιώσιμη διαχείριση. Αυτή είναι η κατεύθυνση μας για το μέλλον. Να αξιοποιούμε την τεχνολογία με τρόπο που δημιουργεί πραγματική αξία για τους ανθρώπους και τη χώρα μας».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφορών του ΕΟΑ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του Οργανισμού για τη διαδικασία αξιολόγησης, τονίζοντας πως η κατακύρωση έγινε στον προσφοροδότη με τη χαμηλότερη τιμή που πληρούσε τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που είχαν τεθεί. «Η κατακύρωση του διαγωνισμού και η έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας αποτελούν την αρχή της υλοποίησης αυτού του πολύ σημαντικού έργου που σκοπό έχει να προστεθεί ακόμη ένα μεγάλο βήμα προς την ψηφιακή μετάβαση λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΕΟΑ Λευκωσίας», ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ