Ανησυχία για την πρόσφατη αμυντική συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε ο επικεφαλής του κόμματος TAM στα κατεχόμενα, Σερντάρ Ντενκτάς, ισχυριζόμενος ότι οι ελεύθερες περιοχές μετατρέπονται σε αποθήκη οπλισμού.

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ο κ. Ντενκτάς συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με "επιδίωξη για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ και με μια προσπάθεια de facto κατάργησης των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συμμαχίας".

Υποστήριξε, ακόμη, πως η μόνη «κατοχή» στην Κύπρο αφορά "στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις δύο έδρες της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δικαιούνται οι Τουρκοκύπριοι".

Ο κ. Ντενκτάς είπε πως είναι ανάγκη τα μέρη να αναζητήσουν τρόπους ειρηνικής συνύπαρξης αντί της εξοπλιστικής κούρσας. Ισχυρίστηκε ότι καμία ξένη δύναμη δεν πρόκειται να θυσιάσει στρατιώτες της στην περιοχή και κάλεσε την ελληνοκυπριακή πλευρά να επιδιώξει καλές σχέσεις τόσο με την Τουρκία όσο και με τους Τουρκοκύπριους, κάτι που, όπως, είπε θα επιφέρει ειρήνη και σταθερότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ