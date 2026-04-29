Στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο φιλοξενήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Γιάννης Αντωνιάδης, για το επεισόδιο που σημειώθηκε σε ναό της Πάφου μεταξύ του τέως Μητροπολίτη Τυχικού και ιερέα.

Όπως ανέφερε, η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή έλαβε θέση, επισημαίνοντας ότι «ο Τυχικός με βάση μαρτυρία που έχει στα χέρια της, έσπρωξε τον προϊστάμενο του ναού», ο οποίος είναι και πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πάφου.

Ο κ. Αντωνιάδης καταδίκασε απερίφραστα τη συμπεριφορά αυτή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «τέτοιες συμπεριφορές δεν χρειάζονται. Δηλαδή πραγματικά και από πρόσωπα της Εκκλησίας σίγουρα και ο κόσμος και οι πιστοί δεν περιμένουν τέτοιου είδους συμπεριφορές, συμπεριφορές οι οποίες είναι και απαράδεκτες και από πλευράς και εκκλησιαστικού ήθους και πνεύματος και φρονήματος».

Παράλληλα, απέδωσε τα αίτια της έντασης στη μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, λέγοντας ότι «υπάρχει μια ρίζα σε αυτό το κακό, πηγάζουν θα έλεγα από τον μη σεβασμό και τη μη τήρηση τελικά των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου».

Αναφερόμενος στις ποινές που επιβάλλονται, όπως η αργία, υπογράμμισε τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα. «Δεν είναι μια ποινή που έχει σκοπό να εξαντλήσει. Η Εκκλησία είναι πάντα μέσα σε έναν πνεύμα φιλανθρωπίας και κατανόησης. Έχει έναν ποιμαντικό και έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Έρχεται η Εκκλησία να θεραπεύσει ένα μέλος της που νοσεί, να το επαναφέρει στο ποίμνιο του Χριστού και να διασφαλίσει πάνω απ’ όλα την ενότητά της».

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς της άλλης πλευράς ότι δεν υπήρχε πρόθεση τέλεσης λειτουργίας, ο κ. Αντωνιάδης απάντησε πως «υπάρχουν ακριβώς οι μαρτυρίες των δύο κληρικών που ήταν εντός του Ιερού εκείνη τη στιγμή», προσθέτοντας ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε «εντάσσεται μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας», κάτι που απαγορεύεται σε κληρικό που τελεί υπό αργία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση του προϊσταμένου του ναού, τονίζοντας ότι «καμία πρόθεση δεν είχε ένας άνθρωπος να σηκωθεί από το σπίτι του το πρωί, για να έρθει σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τον τέως Μητροπολίτη, πόσο μάλλον που ήταν και συνεργάτης του στενός».

Ο εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς της πλευράς Τυχικού περί διαστρέβλωσης των γεγονότων, σημειώνοντας ότι «ο δικηγόρος διαστρέβλωσε αρκετά θεωρώ τα πράγματα και την ουσία των γεγονότων».

Σε ό,τι αφορά την ένταση που επικρατεί, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει σύντομα εκτόνωση. «Δεν είμαστε μακριά. Ο ευσεβής λαός της Πάφου να δείξει την εμπιστοσύνη του στην Εκκλησία και στην Ιερά Σύνοδο, να μην παρασύρεται είτε από καθερημένους κληρικούς είτε από άλλους ευσεβοφανείς χριστιανούς».

Τόνισε μάλιστα ότι φαινόμενα όπως διαδηλώσεις και ακραίες αντιδράσεις «είναι εκτός Εκκλησίας δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία όλα αυτά που βλέπουμε».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η διαφύλαξη της ενότητας, λέγοντας ότι «η ενότητα της Εκκλησίας είναι πάνω από κάθε προσωπική θέση και από κάθε προσωπική άποψη», ενώ προανήγγειλε ότι η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει το τριήμερο 18-20 Μαΐου για να εξετάσει τα ζητήματα που έχουν προκύψει και να προχωρήσει, μεταξύ άλλων και στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου.

Σε σχέση με τις καταγγελίες για οικονομικά ζητήματα, ο κ. Αντωνιάδης τις χαρακτήρισε «αβάσιμες» και «δυσφημιστικές», επισημαίνοντας ότι υπάρχει «εξαιρετικά εκτενής απάντηση από το ελεγκτικό τμήμα της Εκκλησίας της Κύπρου», η οποία καταρρίπτει τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Τέλος, αποκάλυψε ότι για το περιστατικό θα κατατεθούν ενώπιον της Ιεράς Συνόδου μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί, διευκρινίζοντας πως «σε σχέση με αυτό μόνο θα ασχοληθεί με το θέμα Τυχικού. Τίποτε άλλο».