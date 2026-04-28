Σε δημόσια τοποθέτηση προχώρησε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, επιχειρώντας να αποκαταστήσει -όπως αναφέρει- την αλήθεια γύρω από πρόσφατα περιστατικά και δημοσιεύματα, που αφορούν τον εν αργία πρώην Μητροπολίτη Πάφου, Τυχικό.

Σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου αναφέρει ότι οι κληρικοί που τελούν σε αργία δεν επιτρέπεται να φέρουν τα άμφια του βαθμού τους ούτε να συμμετέχουν λειτουργικά στην Αγία Πρόθεση.

Ωστόσο, καταγγέλλεται ότι την περασμένη Κυριακή ο πρώην Μητροπολίτης εμφανίστηκε στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου και Βαρνάβα, όπου τέλεσε πράξεις, που βάσει εκκλησιαστικής τάξης, δεν επιτρέπονται για την ιδιότητά του.

Παράλληλα, η ανακοίνωση κάνει λόγο για επεισόδιο εντός του ναού, υποστηρίζοντας ότι μετά από παρατήρηση του προϊσταμένου ιερέα για την αντικανονική συμπεριφορά, ο πρώην Μητροπολίτης αντέδρασε βίαια, σπρώχνοντας και χτυπώντας τον.

Για το περιστατικό, όπως σημειώνεται, υπάρχει μαρτυρία δεύτερου ιερέα.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου ξεκαθαρίζει ότι δεν απαγορεύεται στον πρώην Μητροπολίτη να προσεύχεται ή να ψάλλει σε ναούς, τονίζοντας μάλιστα ότι διαθέτει τα προσόντα ψάλτη.

Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει λειτουργικά με τρόπο που παραπέμπει σε εν ενεργεία ιεράρχη.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και σε δημοσιεύματα που θέλουν τον Αρχιεπίσκοπο να έχει προτρέψει τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, να κατασκευάσει κατηγορίες εις βάρος του πρώην Μητροπολίτη.

Η Εκκλησία απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς ως «ψευδείς και ανυπόστατους», σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για νομικές ενέργειες.

Επισημαίνει ακόμα πως οι κατηγορίες που οδήγησαν στην έκπτωση και την επιβολή της ποινής της αργίας στον πρώην Μητροπολίτη ήταν καθαρά εκκλησιολογικού χαρακτήρα και αποτέλεσαν τη βάση των αποφάσεων τόσο της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου όσο και του Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο απέρριψε τις σχετικές προσφυγές του.

Σε ό,τι αφορά καταγγελίες περί οικονομικών ατασθαλιών, η Εκκλησία καλεί όποιον διαθέτει στοιχεία να απευθυνθεί είτε στο αρμόδιο ελεγκτικό τμήμα, είτε στις αστυνομικές αρχές, προειδοποιώντας παράλληλα για τις συνέπειες της διασποράς ψευδών πληροφοριών.

Απευθύνει, τέλος, κάλεσμα προς τους πιστούς της Πάφου να επιδείξουν εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και να μην επηρεάζονται από «καθηρημένους κληρικούς ή ευσεβοφανείς Χριστιανούς», υπογραμμίζοντας ότι σύντομα θα κινηθούν οι διαδικασίες για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου.