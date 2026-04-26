Σε επεισόδιο μεταξύ του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχιού και του Πρωτοσύγκελλου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, Ἀρχιμανδρίτη Ιωάννη Θεοχάρους, που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στην Πάφο αναφέρεται σε ανακοίνωσή του δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Τυχικό, διαψεύδοντας πληροφορίες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης πως "ο Τυχικός άσκησε βία".

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως ο τέως Μητροπολίτης μετέβη στον ναό με αποκλειστικό σκοπό, να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία και να προσευχηθεί, χωρίς να τελέσει οποιοδήποτε μυστήριο ή να ασκήσει λειτουργικά καθήκοντα.

Προστίθεται πως "ο Τυχικός ενώ βρισκόταν σε προσευχή, παρεμποδίστηκε από τον Πρωτοσύγκελλο", ο οποίος φέρεται να τον προσέγγισε εντός του ιερού χώρου, όπως υποστηρίζει η πλευρά του τεως Μητροπολίτη, "απευθύνοντάς του παρατηρήσεις και διακόπτοντας την προσευχή του".

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό της πλευράς Τυχικού, ο Πρωτοσύγκελλος "τον τράβηξε από το μπράτσο προκειμένου να τον απομακρύνει, γεγονός που προκάλεσε ένταση εντός του ναού".

Ο τέως Μητροπολίτης, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, "αντέδρασε ψύχραιμα, ζητώντας να συνεχίσει την προσευχή του, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το ιερό και μετέβη στο ψαλτήριο, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω όξυνση της κατάστασης".

Παράλληλα, απορρίπτονται ως «ψευδείς και αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί που απο το πρωι δημοσιεύονται σε μέσα ενημέρωσης ότι ο Τυχικός άσκησε βία, με την πλευρά του να επικαλείται μαρτυρίες παρευρισκομένων που, όπως αναφέρεται, επιβεβαιώνουν ότι δεν σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό.

Στο ίδιο δελτίο γίνεται λόγος και για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, μέσω ισχυρισμών περί τραυματισμού, οι οποίοι δεν επιβεβαιώνονται, καθώς, όπως υποστηρίζεται, ο Πρωτοσύγκελλος συνέχισε κανονικά τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο τέως Μητροπολίτης επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων αρχών, περιλαμβανομένης και καταγραφής του περιστατικού στην Αστυνομία.

Διαβάστε επίσης: Επεισόδιο μεταξύ Τυχικού και ιερέα σε ναό στην Πάφο