Ιερέας και ο τέως Μητροπολίτης Πάφου, Τυχικός, κατέφυγαν στην Αστυνομία, υποβάλλοντας αντικρουόμενες καταγγελίες για περιστατικό επίθεσης που, σύμφωνα με την κάθε πλευρά, προκλήθηκε από την άλλη. Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί σε Ιερό Ναό της Πάφου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο ιερέας πήγε λίγο αργότερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου και κατήγγειλε ότι, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ο τέως Μητροπολίτης εμφανίστηκε στον ναό και προσπάθησε να μπει στο Ιερό για να συμμετάσχει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τον εμπόδισε, επισημαίνοντάς του πως δεν έχει αυτό το δικαίωμα, αφού βρίσκεται σε αργία και δεν του επιτρέπεται να συμμετέχει σε Ιερά Μυστήρια.

Η μία πλευρά καταγγέλλει την άλλη για επίθεση μετά από αντιπαράθεση.

Η Αστυνομία θα εξετάσει τις καταγγελίες και των δύο πλευρών για να ξεκαθαρίσει τι συνέβη, ενώ αναμένεται να ληφθούν μαρτυρίες.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο ατύχημα στο Μονιάτη Λεμεσού – Απεγκλωβισμός γυναίκας από αυτοκίνητο