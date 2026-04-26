Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου το τελευταίο 24ωρο, ανταποκρίθηκε συνολικά σε 34 περιστατικά, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Εκπροσώπου Τύπου Ανδρέα Κέττη.

Από αυτά, τα 17 αφορούσαν πυρκαγιές, 16 ήταν ειδικές εξυπηρετήσεις, ενώ καταγράφηκε και μία ψευδής κλήση. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη συνεχή πίεση που δέχεται η Υπηρεσία, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου κινδύνου.

Εβδομαδιαία εικόνα: 241 περιστατικά

Πέρα από την ημερήσια δραστηριότητα, δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα εβδομαδιαία στατιστικά, τα οποία αποτυπώνουν ακόμη πιο έντονα το εύρος των επιχειρήσεων. Συνολικά, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε 241 περιστατικά την περασμένη εβδομάδα.

Η κατανομή περιλαμβάνει 64 αστικές πυρκαγιές,19 πυρκαγιές υπαίθρου, 9 τροχαίες συγκρούσεις και 24 διασώσεις

Τα υπόλοιπα περιστατικά αφορούν ειδικές εξυπηρετήσεις και άλλες επιχειρήσεις υποστήριξης.

Πυρκαγιά σε αποθήκη στην Αγία Βαρβάρα Πάφου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (19:14) σε ανοιχτό χώρο αποθήκης στη βιομηχανική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στην Πάφο.

Η φωτιά ξεκίνησε από χαρτοκιβώτια τοποθετημένα σε ξύλινες παλέτες, τα οποία περιείχαν αναλώσιμα υλικά ξενοδοχειακής χρήσης και βρίσκονταν κοντά στο περιτοίχισμα της αποθήκης.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, καταφέρνοντας να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί.

Τα αίτια διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία και παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Τροχαίο ατύχημα στη κοινότητα Μονιατής – Απεγκλωβισμός γυναίκας

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα (00:55), σημειώθηκε τροχαία σύγκρουση στην κοινότητα Μονιατής, στην επαρχία Λεμεσού.

Ιδιωτικό όχημα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέκκλινε της πορείας του, προσέκρουσε σε μικρό στηθαίο υπονόμου και κατέληξε ακινητοποιημένο στο πλάι.

Μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης. Η τραυματίας παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, εκ των οποίων το ένα ήταν διασωστικό, ενώ την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.