Η κυπριακή φυλή παχύουρων προβάτων έχει βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο λόγω κρούσματος αφθώδους πυρετού, με κίνδυνο μαζικής σφαγής για την προστασία του ζωικού κεφαλαίο. Ποια είναι ομως η συγκεκριμένη κυπριακή φυλή και ποια τα χαρακτηριστικά της.

Πρόκειται για αυτοχθόνη (ντόπια) φυλή που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των παχύουρων προβάτων (fat-tailed sheep), που είναι διαδεδομένη σε περιοχές της Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Ασίας εδώ και χιλιάδες χρόνια.



Κύρια χαρακτηριστικά

Η ουρά («βάκλα» ή «βακλίν»): Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Είναι πολύ μεγάλη και παχιά, γεμάτη λίπος που αποθηκεύει ο οργανισμός για ενέργεια σε περιόδους ξηρασίας ή λιτότητας. Το λίπος αυτό (βάκλα) χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην κυπριακή κουζίνα για μαγείρεμα και γλυκά (π.χ. σε λιτρατζένες ή άλλες συνταγές). Από την μεγάλη αποθήκευση λίπους στην ουρά προκύπτει το το παχύουρα (fat-tailed sheep).

Εμφάνιση: Μεσαίου μεγέθους ζώα, με λευκό, λευκό-μαύρο ή καφέ τρίχωμα. Τα αρσενικά είναι γενικά μεγαλύτερα από τα θηλυκά.

Προσαρμογή: Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στις ξηρές και θερμές συνθήκες της Κύπρου, γι’ αυτό και επιβίωσε αιώνες ως ντόπια φυλή.







Αυτή η σπάνια φυλή που κινδυνεύει με εξαφάνιση. Αποτελεί μόλις το 0,44% του συνολικού πληθυσμού προβάτων στην Κύπρο (περίπου 1.100 ζώα συνολικά). Γι’ αυτό προστατεύεται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Γεωργίας (αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις για διατήρηση παραδοσιακών φυλών)/