Μονάδα σπάνιας κυπριακής φυλής προβάτων έχει προστεθεί στη λίστα κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Η μονάδα βρίσκεται στην Β κτηνοτροφική περιοχή στη Δρομολαξιά και εκτρέφει γύρω στο 50% των προβάτων της συγκεκριμένης φυλής.

Πρόκειται για τη φυλή παχύουρων προβάτων, μια σπάνια φυλή κυπριακών προβάτων, η οποία αποτελεί πλέον μόλις το 0,44% του συνολικού πληθυσμού προβάτων στο νησί, αντιμετωπίζοντας σοβαρό κίνδυνο, όπως ανέδειξε σε σημερινό δημοσίευμα η εφημερίδα Φιλελεύθερος.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο ιδιοκτήτης της μονάδας Κώστας Μούσκος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη σπάνια φυλή προβάτων αριθμεί μόλις 1100 πρόβατα με τα 500 εξ αυτών να βρίσκονται στη φάρμα του.

Ο ίδιος έχει αποταθεί τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Γεωργίας, ζητώντας εξαίρεση της μονάδας του από τη θανάτωση, επικαλούμενος τόσο τη σπανιότητα της φυλής όσο και τη σημασία της για την κυπριακή αγροτική κληρονομιά.

Σημείωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα κυπριακού προβάτου στη Δρομολαξιά και μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος στη μονάδα του, αναμένει την τελική απόφαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για το αν θα προχωρήσουν στη θανάτωση ολόκληρου του κοπαδιού.

Όπως αναφέρει ο αιγοπροβατοτρόφος Κώστας Μούσκος, η μονάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάσωσης σπάνιων αγροτικών φυλών και παρακολουθείται επιστημονικά σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, με στόχο τη γενετική βελτίωση και την ενίσχυση της γαλακτοπαραγωγής του κυπριακού προβάτου.

«Είναι η μοναδική μονάδα με γενετικά βεβαιωμένο κυπριακό πρόβατο γαλακτοπαραγωγής. Αν γίνει θανάτωση, ουσιαστικά διαλύεται η φυλή», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι η οικογένειά του διατηρεί τα συγκεκριμένα ζώα από το 1870, με το ίδιο κοπάδι να περνά από γενιά σε γενιά, αποτελώντας μέρος της ιστορικής και αγροτικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Σε σχέση με τον εντοπισμό κρουσμάτων στη μονάδα του ο κ. Μούσκος είπε ότι η δειγματοληψία από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έγινε μόλις 15 ημέρες μετά τον δεύτερο εμβολιασμό και «όχι μετά την πάροδο 28 ημερών, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο», αμφισβητώντας τα αποτελέσματα.

Όπως είπε, το πρώτο εμβόλιο έγινε στις 3 Μαρτίου και το δεύτερο στις 27 Μαρτίου, ενώ η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου. Δύο ημέρες αργότερα, στις 16 Απριλίου, ενημερώθηκε ότι η μονάδα του βρέθηκε θετική.

«Δεν είναι μόνο περιουσία μας. Είναι κληρονομιά της Κύπρου. Αυτά τα ζώα τα κρατήσαμε με νύχια και με δόντια για να μείνουν στον τόπο μας. Δεν θέλω να είμαστε εμείς που θα τερματίσουμε μια φυλή που υπάρχει για αιώνες», σημειώνει.

Όπως είπε μέχρι στιγμής, δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για το αν θα προχωρήσει η θανάτωση του κοπαδιού, ενώ περιγράφει την κατάσταση ως εξαιρετικά ψυχοφθόρα, τόσο για τον ίδιο όσο και για την υπόλοιπη οικογένεια, εφόσον όλοι τους δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας.

«Είναι μια πολύ ψυχοφθόρα κατάσταση. Δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για εμάς το θέμα δεν είναι οικονομικό όσο είναι θέμα ταυτότητας και ευθύνης απέναντι σε αυτή τη φυλή», καταλήγει.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομάδας αιγοπροβατοτρόφων Σωτήρης Καδής μιλώντας για το θέμα στο ΚΥΠΕ ανέδειξε τη σπανιότητα της φυλής των παχύουρων, σημειώνοντας ότι μόνο ένας πολύ περιορισμένος αριθμός μονάδων έχουν πρόβατα αυτής της φυλής ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για μείωση του αριθμού τους. Όπως είπε «εάν θανατωθούν τα ζώα, το πλήγμα για τις ντόπιες φυλές θα είναι ανυπολόγιστο», καταλήγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας της φυλής.





Διαβάστε επίσης: Διαμαρτυρία στη Ριζοελιά: Έγγραφο ανατρέπει το «αφήγημα» της Αστυνομίας





Πηγή: ΚΥΠΕ