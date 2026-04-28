Την ώρα που η αστυνομία δια του εκπροσώπου της διαμηνύει ότι η επιχείρηση για την διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων στην Ριζοελιά και είχε ως αποτέλεσμα την παράλυση της τροχαίας κίνησης Παγκύπρια αλλά και τον εγκλωβισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας στον αυτοκινητόδρομο ενώ βρίσκονται καθοδόν για το δείπνο των ηγετών στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου, στέφθηκε με επιτυχία, έγγραφο αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν στέφθηκε με επιτυχία αλλά δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα συμφωνηθέντα.

Επιστολή ημερομηνίας 22/4 μια μόλις ημέρα πριν την διαμαρτυρία, ο αστυνομικός διευθυντής επικαλούμενος θέματα οδικής ασφάλειας, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους για τις αποφάσεις των χειρισμών της αστυνομίας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η αποκοπή ή το κλείσιμο του οδικού δικτύου. Παράλληλα απαγορεύει την στάθμευση η εγκατάλειψη ανεπιτήρητων οχημάτων στις λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου.

Γεγονός που αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα, παραβιάστηκαν κιόλας από την ίδια την αστυνομία η οποία συνόδευσε τους κτηνοτρόφους στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς όπου αρχικά απέκοψαν την μια λωρίδα κυκλοφορίας. Οι κτηνοτρόφοι είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο της αίθουσας δεξιώσεων Κοσμύρια στις 11. Μέχρι τις 11:30 συνοδεία της αστυνομίας και ενώ η δέσμευση ήταν όπως αναφέρεται και στην επιστολή ότι «ενδέχεται να υπάρξει συμβολικός αποκλεισμός του οδικού δικτύου» εντούτοις τα γεγονότα αναιρούν τα συμφωνηθέντα καθώς προχώρησαν άμεσα σε αποκοπές.

Την ίδια ώρα τοποθέτησαν οχήματα στην κάτω λωρίδα του αυτοκινητόδρομου με κατεύθυνση την Αγία Νάπα αποκόπτοντας εντελώς την κυκλοφορία. Οχήματα τοποθέτησαν και στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Μάλιστα λίγες ώρες αργότερα και ενώ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρισκόταν καθοδον για την Αγία Νάπα απέκοψαν όλες τις εξόδους με αποτέλεσμα να παραλύσει ο αυτοκινητόδρομος και να εγκλωβιστεί σε αυτόν και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος μάλιστα δεν έκρυψε την ενόχληση του.

Τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν κατά την διαμαρτυρία της περασμένης Πέμπτης ενόχλησαν και τον υπουργό δικαιοσύνης ο οποίος συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη με στόχο την αξιολόγηση των μέτρων που λήφθηκαν κατά την διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου αλλά και της επιχείρησης της αστυνομίας στη διαμαρτυρία της Ριζοελίας. Μάλιστα έχει ζητήσει έκθεση γεγονότων, πράγμα που ωστόσο διαψεύδει το αρχηγείο αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης: Κτηνοτρόφοι: Χωρίς ανταπόκριση το αίτημα προς ΠτΔ- Εξετάζουν νέα μέτρα