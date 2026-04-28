Την έντονη αντίδραση των Τουρκοκυπρίων προκάλεσαν προεκλογικά πανό του υποψήφιου στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές με το ΑΛΜΑ, Βασίλη Μαύρου. Μίλωντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» ο κ. Μαύρος ξεκαθάρισε εξαρχής ότι οι αφίσες είναι πάνω αυτή τη στιγμή και τόνισε κατηγορηματικά πως «δεν πρόκειται να τις κατεβάσουμε».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις, σημείωσε ότι «υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τουρκοκυπριακής πλευράς σε σχέση με τις διαφημίσεις και το μήνυμα που έχουμε βάλει, και έβαλαν σκοπό να τις κατεβάσουμε»

Όπως είπε, «μας κατηγόρησαν για πάρα πολλά πράγματα, για ρατσισμό, ότι διχάζουμε την παροικία και για άλλα πολλά», ενώ πρόσθεσε ότι τους αποδόθηκαν και σοβαρότερες κατηγορίες «μας είπαν ότι σκοπός μας είναι να εκδιώξουμε τους Τουρκοκύπριους από τα κατεχόμενα, τα οποία ονόμασαν “Βόρεια Κύπρο”, και ότι αυτό συνιστά εθνικό ξεκαθάρισμα».

Παράλληλα, ο ίδιος κατήγγειλε ότι υπήρξαν και απειλές. «Στείλανε πολλά μηνύματα, μεταξύ άλλων και απειλές και φοβέρες για να κατεβάσουμε», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως «στα social media έλεγαν ότι θα κατεβάσουν με το έτσι θέλω τις αφίσες, θα ρίξουν μπογιές και μίλησαν ακόμη και για βανδαλισμούς». Όπως είπε, στόχος ήταν «να δημιουργήσουν ένταση ώστε να μας εξαναγκάσουν να κατεβάσουμε την αφίσα», ωστόσο υπογράμμισε ότι «εμείς δεν σκοπεύουμε να υποκύψουμε».

Ο κ. Μαύρος υποστήριξε ότι το θέμα αναδείχθηκε υποκινούμενο από την Τουρκία «οι ίδιοι ανέβασαν στα social media το θέμα, φαντάζομαι υποκινούμενοι από την Τουρκία, η οποία είναι πάντοτε παρούσα». Πρόσθεσε ότι έγιναν καταγγελίες προς τον δήμαρχο του Enfield, ο οποίος με τη σειρά του απευθύνθηκε στην αρμόδια αρχή διαφημίσεων, ισχυριζόμενος ότι «δεν μπορούμε να διχάζουμε την παροικία και να διαταράσσουμε το ειρηνικό κλίμα».

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της καμπάνιας, ο ίδιος ήταν σαφής: «το μήνυμα της διαφήμισης ήταν ξεκάθαρο, μια ελεύθερη Αμμόχωστος, μια ελεύθερη Καρπασία, Μεσαορία και όλα τα κατεχόμενα». Όπως υπογράμμισε, «αυτό δεν είναι πολιτική θέση, βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην αδικία – θέλουμε την ελευθερία μας και δεν στρέφεται εναντίον καμιάς κοινότητας».

Αναφερόμενος στη διαδικασία ψηφοφορίας, σημείωσε ότι «θα υπάρξουν δύο κάλπες στο Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία, η μία στην πρεσβεία μας, στο Cyprus High Commission, και η άλλη στο Κυπριακό Κέντρο στο Wood Green», προσθέτοντας ότι η καμπάνια απευθύνεται «σε αυτόν τον κόσμο που θα πάει να ψηφίσει, ειδικά για την Αμμόχωστο».

Ο κ. Μαύρος αναφέρθηκε και στη μακρόχρονη παρουσία του στο Λονδίνο, λέγοντας ότι «είμαι πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου για 13 χρόνια, παλιά ήμουν πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας για 10-11 χρόνια, άρα με γνωρίζουν πολύ καλά». Εκτίμησε δε ότι «ο κόσμος που με γνωρίζει θα ανταποκριθεί», καθώς στόχος είναι «να δουν το μήνυμα και να πάνε να ψηφίσουν».

Τόνισε επίσης ότι «δεν καταφερόμαστε εναντίον των Τουρκοκυπρίων», επισημαίνοντας πως «η συντριπτική πλειοψηφία τους θέλει ειρηνική συνύπαρξη». Παραδέχθηκε ότι «υπάρχουν εντάσεις για πολιτικά ζητήματα», ωστόσο υπογράμμισε ότι «η ερμηνεία που δόθηκε είναι λανθασμένη». Όπως είπε, «εμείς επιμένουμε στον διάλογο και τον αμοιβαίο συμβιβασμό, δεν κάναμε κάτι ούτε ρατσιστικό ούτε διχαστικό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρέμβαση της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, σημειώνοντας ότι «ο πρόεδρος Χρήστος Καραολής παρενέβη άμεσα και καθοριστικά, υπερασπίστηκε το δικαίωμα της ελεύθερης πολιτικής έκφρασης και αποκατέστησε την πραγματική διάσταση του θέματος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η παροικία έδωσε ισχυρό κύμα συμπαράστασης και το μήνυμα της καμπάνιας βρήκε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση». Ξεκαθάρισε δε ότι «δεν θα υποκύψουμε σε αυτές τις πιέσεις, ακόμη και στις φοβέρες, και δεν μπορούμε να αποσύρουμε την πολιτική θέση λόγω πιέσεων, η ελευθερία έκφρασης είναι αδιαπραγμάτευτη».

Κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα: «όχι μόνο δεν θα υποκύψουμε σε πιέσεις ή εκφοβισμούς, αλλά θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά τον αγώνα μας για μια ελεύθερη Αμμόχωστο, μια ελεύθερη Καρπασία και Μεσαορία». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «έχουμε δώσει αυτόν τον αγώνα χωρίς να φοβηθούμε, με διαδηλώσεις και δράσεις, ακόμη και έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο».

Το μήνυμα, όπως είπε, είναι ξεκάθαρο δικαιοσύνη, ελευθερία και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο.

