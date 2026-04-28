Την απάντηση που έδωσε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε συνέντευξή του σε εκπομπή στο κανάλι Σιμ, ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τι τού λέχθηκε στις συναντήσεις του στην Τουρκία όταν έθεσε το θέμα της απαγόρευσης εισόδου Τ/κ στην Τουρκία, προβάλλει σήμερα ο τ/κ Τύπος που καλύπτει πρωτοσέλιδα το θέμα.

Αβρούπα και Βατάν έχουν κύριο τίτλο «Δεν μπορώ να πω τι μου είπαν», η Γενί Ντουζέν αφιερώνει ολόκληρο το πρωτοσέλιδο στην συνέντευξη, με τη συγκεκριμένη αναφορά να είναι ένα από τα σημεία που αναδείχθηκαν κατά τη συνέντευξη. Η ηλεκτρονική Κίπρις ποστασί έχει τίτλο την αναφορά του ότι δεν είναι ευχαριστημένος από την γενική κατάσταση στη «χώρα», τίτλο που χρησιμοποιεί και η Χακικάτ, αλλά προβάλλει ως δευτερεύον θέμα την συνέντευξη Έρχιουρμαν.

Στο δημοσίευμα της Γενί Ντουζέν αναφέρεται ότι ο Τ/κ ηγέτης είπε πως είναι θεμελιώδης κανόνας της διπλωματίας και δεν μπορεί να αποκαλύψει τι είπε στις συναντήσεις του, ούτε θεωρεί σκόπιμο να αποκαλύψει τι του μετέφερε η άλλη πλευρά, εννοώντας την τουρκική, για το ζήτημα.

Προεκλογικά, ανέφερε, δεν χρησιμοποίησε τη φράση «Θα λύσω αυτό το ζήτημα εντός 10 ημερών» αλλά είχε πει ότι θα έθετε αυτό το ζήτημα στην Τουρκία «εντός των πρώτων 10 ημερών». Ο κ. Έρχιουρμαν είπε πως βλέπει αυτήν την κατάσταση ως πρόβλημα κι εφιστώντας την προσοχή στη σημασία των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αβεβαιότητα σε αυτό το ζήτημα δεν συμβάλλει σε αυτές τις σχέσεις.

Δήλωσε ότι έχει θέσει αυτό το ζήτημα σε κάθε συνάντηση που είχε με αξιωματούχους στην Τουρκία στο πλαίσιο των καθηκόντων του, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα άτομα. Επεσήμανε ότι ενώ 16 Τ/κ έχουν βιώσει αυτό το πρόβλημα μέχρι στιγμής, ο αριθμός των ατόμων που επηρεάζονται ή ανησυχούν για αυτό είναι πολύ μεγαλύτερος και είπε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα.

Η κύρια ευθύνη βαρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας, πρόσθεσε, αλλά ότι ο «πρωθυπουργός» και το «υπουργείο εξωτερικών» συμμετέχουν επίσης σε αυτή τη διαδικασία. Η «προεδρία», συνέχισε, δεν είναι μεταξύ των τριών κορυφαίων πλευρών σε αυτό το θέμα, αλλά προσπαθεί να αναλάβει την ευθύνη με κάθε τρόπο που μπορεί.

Σχετικά με τους περιορισμούς πρόσβασης σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς, τα μέλη τους και τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι είχε επικοινωνήσει ο ίδιος με εκπροσώπους της Facebook Τουρκίας και του λέχθηκε πως αυτοί δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν με σαφήνεια την πηγή του προβλήματος, αλλά το Facebook, προκειμένου να προστατευτεί από καταγγελίες για πνευματικά δικαιώματα, εφάρμοσε κατ' αρχήν αναστολή και το περιεχόμενο που αφαιρέθηκε επανήλθε μετά από προσφυγές.

Το Facebook, πρόσθεσε, ζήτησε συνδέσμους για τις ιστοσελίδες που έκλεισαν ή μπλοκαρίστηκε η πρόσβαση. Το πιο σημαντικό, είπε, είναι να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την τρέχουσα κατάσταση στη «χώρα» λέγοντας ότι πολλά πράγματα πρέπει να αναδιαμορφωθούν. Αναφερόμενος στο ψευδοκράτος, είπε ότι «έχει θεσμική δομή, αλλά αυτή η δομή έχει υποστεί ζημιές». Είπε ότι προσπαθεί να καθιερώσει διάλογο μεταξύ των «θεσμών», ανεξάρτητα από το ποιος κατέχει το «αξίωμα», για την αποκατάσταση αυτής της ζημιάς.

«Υπάρχει μια πολύ σαφής απάντηση στο ερώτημα αν είμαι ικανοποιημένος με τη γενική κατάσταση της χώρας: Όχι» είπε. Το λέει αυτό, ανέφερε, όχι ως κριτική, αλλά εξετάζοντας το γενικό επίπεδο ευτυχίας στην κοινωνία. Έχει παρατηρήσει εκτεταμένη δυσαρέσκεια σε μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, είπε προσθέτοντας ότι η τρέχουσα δομή δεν μπορεί να βελτιωθεί με μικρές αλλαγές αλλά απαιτείται μια συνολική αναδιάρθρωση στην οικονομία και σε άλλους τομείς.

Πολλά πράγματα πρέπει να ξαναχτιστούν, ανέφερε. «Είμαστε αντιμέτωποι τόσο με εκείνους που είναι ικανοποιημένοι με το στάτους κβο, όσο και με εκείνους που έχουν τη νοοτροπία ότι τίποτα καλό δεν θα προκύψει από εμάς. Ωστόσο, χρειάζεται αλλαγή και έχουμε τη δυνατότητα να επιφέρουμε αυτήν την αλλαγή» είπε.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία είπε ότι πρέπει να βρίσκονται στη σωστή βάση και στο καλύτερο επίπεδο.



Διαβάστε επίσης: Κατεχόμενα: Απαγορεύτηκε σε Τ/κ ακαδημαϊκό η είσοδος στην Τουρκία





Πηγή: ΚΥΠΕ