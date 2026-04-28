Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή της δήλωσης στοιχείων επιλογής για τους στρατεύσιμους της 2026 ΕΣΣΟ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας Χρίστο Πιερή, οι στρατεύσιμοι πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στα ΚΕΠ. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι αύριο 29/4 χωρίς να χρειάζεται κάποιος να κλείσει ραντεβού.

Υπενθυμίζεται ότι, η πλατφόρμα «e-Κατάταξη» θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τα μεσάνυκτα (12:00 ώρα μ.μ.) της 3ης Μαΐου 2026, ημέρα Κυριακή.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Άμυνας www.gov.cy/mod και ΓΕΕΦ www.gov.cy/army, επιλέγοντας την κατηγορία «ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2026 ΕΣΣΟ».

