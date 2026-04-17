Το Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας «e-Κατάταξη», η οποία απευθύνεται στους στρατεύσιμους της 2026 ΕΣΣΟ για την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής. Η νέα αυτή ηλεκτρονική διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του κράτους, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και τη διασφάλιση μιας πιο άμεσης, διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας κατάταξης στην Εθνική Φρουρά.



Στην ανακοίνωση αναφέρεται αρχικά ότι από σήμερα, 17 Απριλίου 2026, τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία «e – Κατάταξη» για την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής των Στρατευσίμων της 2026 ΕΣΣΟ, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τα μεσάνυκτα (12:00 ώρα μ.μ.) της 3ης Μαΐου 2026, ημέρα Κυριακή.

Να σημειωθεί ότι οι Δηλώσεις θα υποβάλλονται μέσω της Κυβερνητικής Πύλης https://www.gov.cy, στη θεματική ενότητα «Στράτευση» και ακολουθώντας τη διαδρομή «Στρατολογία→e - Κατάταξη». Για την πρόσβαση στην Κυβερνητική Πύλη απαιτείται η δημιουργία προφίλ, ως πολίτης (φυσικό πρόσωπο) και η ταυτοποίησή του . Όσοι στρατεύσιμοι δεν προχώρησαν στη δημιουργία προφίλ και στη ταυτοποίησή του παρακαλούνται όπως άμεσα το διευθετήσουν.

Ταυτόχρονα, οι στρατεύσιμοι της 2026 ΕΣΣΟ, έχουν τη δυνατότητα από σήμερα να υποβάλουν την Δήλωση Στοιχείων Επιλογής καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να καταχωρηθεί η επιθυμία τους, για την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και κατανομής τους, στους Κλάδους, Όπλα και Σώματα της Εθνικής Φρουράς, την τοποθέτησή τους σε Μονάδες, καθώς και την επιλογή των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (Δόκιμοι) και των εθνοφρουρών που θα επιλεγούν να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομείς, Στρατονομία, ΟΥΚ), στις Λέσχες – ΚΑΑΥ – ΣΤΕ, στις Τεχνικές Ειδικότητες, στις Τεχνολογίες Αιχμής και στη Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ).

Παράλληλα με την λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «e - Κατάταξη», τέθηκε σε λειτουργία στο Υπουργείο Άμυνας το Κέντρο Υποστήριξης Κατάταξης, μέσω του οποίου θα παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης. Γονείς, κηδεμόνες και στρατεύσιμοι, μπορούν να επικοινωνούν στην τηλεφωνική γραμμή 1430, όλες τις ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, στις ώρες από τις 8:00 μέχρι τις 17:00 τις καθημερινές και από τις 8:00 μέχρι τις 13:00 τις αργίες.