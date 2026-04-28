Ο Δήμος Λεμεσού, σύμφωνα με ανακίνωση, προχωρά σε προγραμματισμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για αναβάθμιση και συντήρηση του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική βελτίωσης της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, με στόχο μια πιο σύγχρονη και λειτουργική πόλη.



Αυτούσια η ανακοίνωση:



«Ο Δήμος Λεμεσού, ενημερώνει το κοινό ότι προγραμματίζονται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και συντήρησης του οδικού δικτύου.



Συγκεκριμένα:

· Την Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ, στο τμήμα από την οδό Σερίφου μέχρι την οδό Σύμης.

· Την Κυριακή, 3 Μαΐου 2026, από τις 5:00 π.μ. μέχρι τις 8:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, στο τμήμα από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού (νότια) μέχρι την οδό Διγενή Ακρίτα.



Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα υπάρξουν προσωρινές ρυθμίσεις στην τροχαία κίνηση. Ο Δήμος καλεί το κοινό να επιδεικνύει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την οδική σήμανση.



Ο Δήμος Λεμεσού απολογείται για την όποια ταλαιπωρία ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστεί το κοινό για τη συνεργασία του, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της οδικής ασφάλειας στην πόλη».



Διαβάστε επίσης: Άγρια επίθεση σε 20χρονο διανομέα - Τον έριξαν από τη μηχανή και τον λήστεψαν