Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας στη Λεμεσό, η οποία καταγγέλθηκε χθες βράδυ από 20χρονο διανομέα φαγητού.



Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στις 10.25μ.μ. χθες, ενώ ο 20χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οδό Πατριάρχου Φωτίου, στα Κ. Πολεμίδια, δέχθηκε επίθεση από τέσσερα πρόσωπα, τα οποία επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.



Οι άγνωστοι φέρονται να κλότσησαν τη μοτοσικλέτα του με αποτέλεσμα ο παραπονούμενος να πέσει στο έδαφος και ακολούθως αφού τον γρονθοκόπησαν του έκλεψαν χρηματικό ποσό που είχε στην τσέπη του. Οι δράστες φέρονται να φορούσαν κουκούλες.



Ο παραπονούμενος δεν επιθυμούσε να εξεταστεί από ιατρό.



Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού