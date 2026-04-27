Νέα καρέ ωμής βίας και άγριων ξυλοδαρμών, μεταξύ ανηλίκων φέρνει στο φως το ΣΙΓΜΑ, μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με πρωταγωνίστριες τα δύο 14χρονα κορίτσια, υπόθεση που βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από την Αστυνομία.

Οι νέες εικόνες εκτυλίχθηκαν την περασμένη βδομάδα, μεταξύ ανήλικων αγοριών ηλικίας 15 ετών στη Λεμεσό. Το θύμα βρίσκεται στο έδαφος και δεχεται αλύπητα χτυπήματα από τον συνομήλικο του. Σε κάποια στιγμή μάλιστα ο φερόμενος θύτης τον αρπάζει από το κεφάλι και τον χτυπά με δύναμη στο έδαφος.

Η κατάσταση ξεφεύγει εντελώς, όταν άλλοι δυο 15χρονοι ξεκινούν να τον χτυπούν, με γροθιές και κλωτσιές σε πρόσωπο και κεφάλι, με τον ίδιο ανήμπορο πλέον να αντιδράσει. Όλα αυτά μπροστά στο φιλοθεάμων κοινό συνομήλικων τους, οι οποίοι, έχουν μετατρέψει το σημείο σε ρωμαϊκή αρρένα , γιουχαϊζοντας σε θύμα και θύτη και αποτυπώνοντας καρε - καρε, με τα κινητά τους τα κατορθώματα των φίλων τους.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ο ανήλικος χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε κλινική. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως το βίντεο είναι αναρτημένο εδώ και δύο ημέρες σε ανοικτό προφιλ στο ίνστανγκραμ με την ονομασία περιοχής στη Λεμεσό. Tο βίντεο μάλιστα καθώς συνοδεύεται με μουσική και απειλητικές λεζάντες.

Κατά την διάρκεια της έρευνας, το ΣΙΓΜΑ, εντόπισε και δεύτερο ανοικτό προφιλ στο ίνστανγκραμ με άλλη ονομασία περιοχής της Λεμεσού. Αντίστοιχα στο εν λόγω προφιλ έχει άλλο μονταρισμένο βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται παλαιότερος καβγάς, μεταξύ ανηλίκων των δύο περιοχών. Και πάλι με θεατές ανήλικα παιδιά.

Και όλα αυτά σε μία μαραθώνια διαδικασία επίδειξης δύναμης. Καθώς και στα δύο προφίλ αντίστοιχα, το ΣΙΓΜΑ εντόπισε σκηνές και από άλλα ενδεχομένως ποινικά αδικήματα. Στο βίντεο αυτό ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου του 2025, ανήλικοι εμφανίζονται να προετοιμάζουν βόμβες μολότοφ και να τις ρίχνουν σε στίβες από λάστιχα τα οποία τοποθέτησαν στη μέση του δρόμου.

Και αν όλα αυτά δεν σας έχουν πείσει ακόμη για το πρόβλημα. Δύο 14χρονα κορίτσια σε πλήρη παροξυσμό ανταλλάζουν γροθιές μεταξύ τους, στη μέση του δρόμου.



Για ακόμη μία φορά ο ξυλοδαρμός εξελίσσεται υπό το βλέμμα άλλων ανηλίκων. Κανένας από αυτούς δεν νιώθει το χρέος να επέμβει. Αντιθέτως από τις εικόνες φαίνεται να το διασκεδάζουν. Η μία μάλιστα χτυπά ανελέητα την συνομήλικη της με γροθιές στο κεφάλι και στο πρόσωπο, με την άλλη να πέφτει κάτω. Οι μόνες φωνές που ακούγονται είναι του ενθουσιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε πριν από περίπου οχτώ μήνες στην επαρχία Λευκωσίας.

Έχοντας κυρίως ως πρώτο μέλημα την προστασία των ανηλίκων, το ΣΙΓΜΑ, για τα περιστατικά, ζήτησε την άμεση παρέμβαση των Αρχών προχωρώντας καθηκόντως και με επίσημο τρόπο στην ενημέρωση της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού και της Αστυνομίας.Το ΣΙΓΜΑ έλαβε διαβεβαιώσεις πως θα γίνουν όλες οι δέουσες ενέργειες.







